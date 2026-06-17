Συνταγματική Αναθεώρηση: Κόντρα ΝΔ – αντιπολίτευσης για το άρθρο 16 – «Ναι» από ΠΑΣΟΚ στα «μη κρατικά» ΑΕΙ, «όχι» στα κερδοσκοπικά

Η πρόταση της πλειοψηφίας για την αναθεώρηση του άρθρου 16 συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, με την ΝΔ να τάσσεται σκληρά υπέρ, το ΠΑΣΟΚ να εμφανίζεται θετικό υπό όρους και τα κόμματα της αριστεράς να τάσσονται κατά. Κόντρα ξέσπασε μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ευριπίδη Στυλιανίδη για το ότι ο εισηγητής της ΝΔ, ερμήνευσε τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως υπόσχεση συναίνεσης στην πλειοψηφία, στην επόμενη, αναθεωρητική Βουλή.

Ειδικότερα, η πλειοψηφία προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 16 με την πρόβλεψη της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που μπορεί να έχουν δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση, υπό την εποπτεία του Κράτους και υπό τον όρο διασφάλισης υψηλού επιπέδου των παρεχομένων σπουδών.

Η ΝΔ προτείνει ακόμη να υπάρξει συνταγματική πρόβλεψη όσον αφορά στην κρατική μέριμνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας, καθώς και την προστασία της ελληνικής σημαίας, ως συμβόλου του ελληνικού έθνους.

Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης τάχθηκε υπέρ της απελευθέρωσης της ανώτατης εκπαίδευσης μέσω της συνύπαρξης δημοσίων και ιδιωτικών πανεπιστημίων, υποστηρίζοντας πως όλες αυτές τις δεκαετίες, η Ελλάδα κατέστη «διεθνής νησίδα εκπαιδευτικού απομονωτισμού», και χώρα με τους περισσότερους εξόριστους επιστήμονες, αναλογικά με τον πληθυσμό της.

«Η Νέα Δημοκρατία προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 16 στην κατεύθυνση της συνύπαρξης δημοσίων και ιδιωτικών ή μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων που θα ονομάζονται Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης», σημείωσε επίσης, κάνοντας αναφορά σε «μη κερδοσκοπικά» ιδρύματα.

«Στοίχισε ακριβά το κρατικό μονοπώλιο στην εκπαίδευση», τόνισε, καθώς όπως είπε «απέκλεισε τη χώρα μας από τη δυναμική εκπαιδευτική αγορά». «Από αυτή την αγορά», είπε, «η Ελλάδα είναι εντελώς απούσα λόγω της τραγικής ιδεοληψίας κάποιων πολιτικών δυνάμεων ή ξεπερασμένων συντεχνιακών κατεστημένων που συναποτελούν τη δικτατορία των μετριοτήτων».

ΠΑΣΟΚ: «Ναι» στα μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά ΑΕΙ, παράλληλα με ενίσχυση του Δημόσιου πανεπιστημίου

Παρουσιάζοντας τη θέση του ΠΑΣΟΚ η Νάντια Γιαννακοπούλου χαρακτήρισε «αναχρονισμό» την μέχρι τώρα συνθήκη, έθεσε όμως δύο βασικές προϋποθέσεις για την αναθεώρηση του άρθρου 16, τη θωράκιση του δημοσίου πανεπιστημίου καθώς και τη ρητή συνταγματική κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών ιδρυμάτων.

«Ναι, να επιτρέψουμε τη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων που θα συμπληρώνουν το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι το πραγματικά προοδευτικό βήμα», ανέφερε αρχικώς η εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, διαφωνώντας ωστόσο με την «εμπορευματοποίηση» της εκπαίδευσης. Πρόσθεσε πως «δεν υπάρχει πουθενά στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας η φράση “μη κερδοσκοπικά” ιδρύματα. Δεν είναι αθώα η επιλογή της διατύπωσης, ανοίγει διάπλατα την πόρτα στο κερδοσκοπικό, επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, χωρίς εγγύηση προσβασιμότητας».

Από την πλευρά της η Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ είπε «όχι» στην ακινησία, ζητώντας το άρθρο 16 να πάψει να είναι όμηρος στερεοτύπων και ιδεολογικών χαρακωμάτων μιας άλλης εποχής, ζήτησε κι εκείνη ωστόσο να διασφαλιστεί ότι τα ιδρύματα θα είναι μη κερδοσκοπικά με ταυτόχρονη ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου, κατηγορώντας την ΝΔ για επιχείρηση εμπορευματοποίησης της γνώσης.

Η αναφορά Στυλιανίδη που προκάλεσε έκρηξη του ΠΑΣΟΚ

Ωστόσο στη συνέχεια ξέσπασε κόντρα όταν ο κ. Στυλιανίδης, μετά τις τοποθετήσεις των εισηγητών των κομμάτων, καλωσόρισε τη στάση του ΠΑΣΟΚ εκτιμώντας ότι θα «συναντηθούν» στην επόμενη, αναθεωρητική Βουλή. Έκανε λόγο για «θετική έκπληξη», αφήνοντας στη συνέχεια ανοιχτό το ενδεχόμενο της αλλαγής της επίμαχης διατύπωσης προκειμένου να ικανοποιηθεί ο όρος του ΠΑΣΟΚ για κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών ιδρυμάτων.

«Καλοσωρίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά το ΠΑΣΟΚ στη θέση μας! Συνυπογράφω όσα είπαν οι εισηγητές του κόμματος, θέλετε μη κερδοσκοπικό, μη κερδοσκοπικό. Δεν έχουμε αντίρρηση. Επετεύχθη μια σημαντική πρόοδος σήμερα», είπε. Και πρόσθεσε: «Έχω την αίσθηση ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, όσο κι εαν δεν θέλουν για λόγους σκοπιμότητας να ψηφίσουν από τώρα, θα συναντηθούν μαζί μας στην αναθεωρητική Βουλή…».

Μάντζος: «Πολιτικός τυχοδιωκτισμός της ΝΔ»

Η παρέμβαση Στυλιανίδη προκάλεσε την αντίδραση του Δημήτρη Μάντζου, ο οποίος υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ επ’ ουδενί συμφωνεί με τη «γαλάζια» διατύπωση του προς αναθεώρηση άρθρου 16. Εξήγησε πως ο ίδιος δεν κατηγόρησε τη ΝΔ για «πολιτικό τυχοδιωκτισμό» τυχαία, αλλά «επειδή απαλείψατε από τις αρχές Μαΐου που πρωτοπαρουσιάσατε την πρότασή σας, τον όρο μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο. Αυτό σας έφερε μακριά από εμάς. Εάν αλλάξατε θέση, να μας το πείτε». Τόνισε επιπλέον πως η στάση του ΠΑΣΟΚ δεν συνιστά «τερτίπι» ούτε «παζάρι», αλλά διαφορά πολιτικής ουσίας. Ο ίδιος επέμεινε πως το ΠΑΣΟΚ λέει «όχι» στην κερδοσκοπία και τις μπίζνες και «ναι» στην επανεπένδυση στο εκπαιδευτικό σύστημα.

ΣΥΡΙΖΑ: «Ευτυχώς σας φύλαξε ο Θεός και δεν αναθέσατε την εισήγηση στον κ. Μακάριο Λαζαρίδη»

Την διαχρονική θέση του ΣΥΡΙΖΑ κατά της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων εξέφρασε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, επισημαίνοντας πως ήδη καταγράφεται αρνητική εμπειρία, ύστερα από την απόφαση της πλειοψηφίας του ΣτΕ που επέτρεψε τα ιδιωτικά ΑΕΙ. Μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής: «Ευτυχώς σας φύλαξε ο Θεός και δεν αναθέσατε την εισήγηση στον κ. Μακάριο Λαζαρίδη. Θέλετε να τροποποιήσετε το άρθρο 16 για να ικανοποιήσετε συμφέροντα και ημέτερους, αλλά αγνοείτε τα βασικά. Η μειοψηφία της απόφασης του ΣτΕ, έκρινε ότι τα πανεπιστήμια λειτουργούν για την παραγωγή και προαγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας και όχι απλά για παροχή ειδικής εκπαίδευσης. Και με βάση την απόφαση της πλειοψηφίας του ΣτΕ, έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια που λειτουργούν στη χώρα. Και η εμπειρία είναι εξαιρετικά αρνητική. Ούτε το Γέιλ ήρθε, ούτε η Οξφόρδη, ούτε το ΜΙΤ αλλά το Νόρθερν Κόλετζ του κ. Λαζαρίδη. Ουσιαστικά μετονομάστηκαν τα πρώην κολλέγια σε ιδιωτικά ΑΕΙ, ίσα-ίσα για να πάρουν τα λεφτά των πολιτών και να “προικοδοτήσουν” τους αποφοίτους με ένα τίτλο για την αγορά εργασίας».

Κατηγόρησε επίσης της ΝΔ, πως είναι αυτή που προκαλεί την φυγή των νέων Ελλήνων στο εξωτερικό. «Παρά τις προσπάθειες σας να δημιουργήσετε ένα κλίμα ότι είναι δικαίωμα του καθένα να σπουδάζει εδώ και να μην φεύγει, έχουμε το εξής ανεπίλυτο πρόβλημα: Ενώ υπάρχει η βάση εισαγωγής, ενώ για να μπω στη Νομική Θράκης έπρεπε να έχω μια συγκεκριμένη επίδοση, όποιος άλλος έχει τα δίδακτρα, χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση, μπορεί να πληρώνει και να σπουδάζει σε πανεπιστήμιο της επιλογής του. Θα είχε αναπτυχθεί το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο στη Θράκη αν υπήρχαν από τότε ιδιωτικά ΑΕΙ; Εμείς ως Αριστερά δεν βλέπουμε στην παιδεία σχέση ανταλλακτική και κερδοφορίας», κατέληξε.

Επικριτικός ήταν ο Θ. Ξανθόπουλος και για την πρόταση της πλειοψηφίας να υπάρξει συνταγματική πρόβλεψη για την προστασία της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής σημαίας: «Έχετε μια βαθιά συντηρητική προσέγγιση. Αν έβαζα έναν υπέρτιτλο, θα ήταν ‘κλίνατε επί δεξιά’». Κατηγόρησε τη ΝΔ για μικροπολιτικά παιχνίδια με το Σύνταγμα λέγοντας μεταξύ άλλων πως «το να παίζουμε με τα σύμβολα του έθνους για να δείξουμε ότι έχουμε περισσή επιμέλεια για αυτά, δεν συνάδει με την σοβαρότητα της συνταγματικής αναθεώρησης». Επίσης, διερωτήθηκε: «Όταν συνταγματοποιείτε την κρατική μέριμνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας, τι θέλετε να κάνετε; Η Ακαδημία έχει αυτή την ευθύνη και τις σχετικές πρωτοβουλίες».

ΚΚΕ: «Όχι» σε πανεπιστήμια των επιχειρηματικών ομίλων – να διευρυνθεί το δικαίωμα στην δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση

Κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16 τάχθηκε η Αφροδίτη Κτενά από το ΚΚΕ, και υπέρ της διεύρυνσης του δικαιώματος στη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Η εισηγήτρια του ΚΚΕ μεταξύ άλλων επισήμανε πως το άρθρο 16 καθιερώθηκε στο Σύνταγμα υπό την επίδραση της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όπου «οι καπιταλιστικές οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης και το κεφάλαιο βγαίνοντας από μία μεγάλη οικονομική και πολιτική κρίση, απαίτησαν από το αστικό κράτος ν’ αναλάβει την ευθύνη της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης για μαζικοποίηση της εκπαίδευσης και για επιστημονικό και υψηλής ειδίκευσης προσωπικό».

Σήμερα, συνέχισε, «οι φόβοι και τα προτάγματα του κεφαλαίου είναι άλλοι. Σε εποχές πολεμικής οικονομίας και όξυνσης των ανταγωνισμών για την πρωτοκαθεδρία στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα απαιτείται ενίσχυση του πανεπιστημίου ως ιδεολογικού μηχανισμού του κεφαλαίου και αυτό περνάει μέσα από δύο κανάλια: Πρώτον, ιδιωτικά πανεπιστήμια για αδιαμεσολάβητο έλεγχο και δημόσια πανεπιστήμια υποταγμένα στους επιχειρηματικούς ομίλους μέσα από την επιλεκτική χρηματοδότηση αλλά και την καταστολή».

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