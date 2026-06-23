ΕΛ.Α.Σ.: Οι εκπλήξεις της λίστας με τους τομεάρχες – Οι ηχηρές μεταγραφές, το «άρωμα» ΠΑΣΟΚ, οι επιχειρηματίες και οι «περιφερειακοί» του ΣΥΡΙΖΑ

Μία 50μελή δομή που αποτελείται από τους τομεάρχες και το κεντρικό πολιτικό διευθυντήριο, διαμόρφωσε ο Αλέξης Τσίπρας και δόθηκε στη δημοσιότητα από την ΕΛ.Α.Σ. λίγα εικοσιτετράωρα πριν την πανηγυρική πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Πολιτικού Συμβουλίου το προσεχές Σάββατο.

Οι 24 τομείς υπάγονται σε 6 πυλώνες και συγκεκριμένα τους εξής: Ζωή με αξιοπρέπεια και Ισχυρό κοινωνικό κράτος, Ισχυρή Δημοκρατία, Δίκαιη Ανάπτυξη, Ανθεκτικότητα στις κρίσεις, Ψηφιακή κυριαρχία και Ισχυρή Ελλάδα – Εξωτερική πολιτική και Άμυνα.

Η ανθρωπογεωγραφία των τομεαρχών παρουσιάζει ενδιαφέρον στο βαθμό που συμπεριλαμβάνει πρόσωπα που σε πολύ περιορισμένο βαθμό σχετίζονται με το παρελθόν, πρόσωπα με διακριτό στίγμα λόγω επαγγελματικής ή κοινωνικής/αγωνιστικής δραστηριοποίησης, πρόσωπα από τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και πρόσωπα από άλλους πολιτικούς χώρους – το «άρωμα» ΠΑΣΟΚ είναι αρκετά έντονο.

Ξεχωρίζουν, καταρχάς η δικαστικός Μαρία Λεπενιώτη, η πρόεδρος της δίκης της Χρυσής Αυγής που την καταδίκασε ως «εγκληματική οργάνωση». Η Μαρία Λεπενιώτη, η οποία, υπενθυμίζεται, είχε συνοδεύσει τον Αλέξη Τσίπρα στον Άρειο Πάγο κατά την κατάθεση της ιδρυτικής Διακήρυξης του κόμματος, αναλαμβάνει τον τομέα Δικαιοσύνης.

Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία του αγροτοσυνδικαλιστή από την Καστοριά Θωμά Μόσχου στον τομέα Αγροτικής Πολιτικής. Ο Θωμάς Μόσχος, ο οποίος σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΜέΡΑ 25, είναι πρόεδρος του ενεργού και δραστήριου Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς «Μακεδνός», όπου το 2023 έγινε μέλος της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Αγροτικών Συλλόγων ECVC, ενώ συμμετέχει πλέον ενεργά στις ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις σχετικά με την αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η «ομάδα» των πασόκων

Σε ό,τι αφορά τους προερχόμενους από το ΠΑΣΟΚ, η φρέσκια μεταγραφή είναι αυτή του Μαρίνου Σκανδάμη (και μάλιστα μία μέρα μετά την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ), ο οποίος μαζί με ένα άλλο στέλεχος που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, τον Αντώνη Σαουλίδη, αναλαμβάνουν τον τομέα Προστασίας του Πολίτη (τομεάρχης και αναπληρωτής τομεάρχης αντιστοίχως).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η παρουσία του Αργύρη Μπεντενιώτη γιού του πρώην βουλευτή Α’ Πειραιά του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Μπεντενιώτη. Ο Αργύρης Μπεντενιώτης, ο οποίος αναλαμβάνει τον τομέα Ανάπτυξης/ Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας είναι Εξειδικεύεται στο εταιρικό δίκαιο, στη νομική διάρθρωση επενδύσεων και συναλλαγών, στο ασφαλιστικό δίκαιο και στην κανονιστική συμμόρφωση με έμφαση στο πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, αναλαμβάνει τομεάρχης Υγείας, θέση που κατείχε και στο ΠΑΣΟΚ από το οποίο αποχώρησε στις αρχές του έτους, έχει μακρά θητεία στο ΕΣΥ, τα τελευταία 7 χρόνια μάλιστα ήταν Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής «Ευαγγελισμού» ενώ έχει δραστηριοποίηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση (Επικεφαλής της Κίνησης Πολιτών Γέρακα και της Δημοτικής Οικολογικής Συνεργασίας, Δημοτικός Σύμβουλος δύο φορές του ενιαίου δήμου Παλλήνης).

Προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ (είχε αποχωρήσει πέρυσι) είναι και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου η οποία αναλαμβάνει τομεάρχηςΚοινωνικής Πολιτικής/ Παιδί & Οικογένεια.

Οι επιχειρηματίες

Ο Αλέξης Τσίπρας δε διστάζει να αξιοποιήσει και πρόσωπα από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Ενδεικτικά τον τομέα Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνει ο Γιάννης Σαλπέας ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο του real estate και των υποδομών. Συμμετέχει στη διοίκηση της εταιρείας SALFO & Associates SA, εταιρείας συμβούλων μηχανικών με συνιδρυτή τον πατέρα του. Η εν λόγω εταιρεία έχει διεθνή παρουσία σε έργα υποδομών, ενέργειας, πολεοδομικού σχεδιασμού και ανάπτυξης ακινήτων, καθώς εκτός Ελλάδας δραστηριοποιείται σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Ομάν Κύπρο και σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Επίσης ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, ο οποίος αναλαμβάνει τον Τομέα Τουρισμού, αναλαμβάνει είναι επιχειρηματικό στέλεχος με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στους τομείς του τουρισμού, των στρατηγικών επενδύσεων & αναπτύξεων, του real estate και της διοίκησης επιχειρήσεων.

Οι «περιφερειακή» σύνδεση με το παρελθόν

Στην δομή των τομεαρχών, απαντώνται και πρόσωπα από το παρελθόν, δηλαδή από την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία ωστόσο ως επί το πλείστον είχαν περιφερειακό ρόλο και δεν συνδέθηκαν με αυτό που λέμε «κομματικό μηχανισμό». Τέτοια πρόσωπα είναι ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος αναλαμβάνει τον τομέα Εργασίας, ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης με ρόλους από την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και μετά (Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 2015-2018, Συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή 2018 – 2023)ο οποίος αναλαμβάνει τον Τομέα Οικονομικών (ή κατά τη δημοσιογραφική αργκό «σκιώδης Τσάρος της οικονομίας»), ο πρώην υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, ο οποίος αναλαμβάνει συντονιστής των τομεαρχών, η αντιστράτηγος εν αποστρατεία Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Παυσανίας Παπαγεωργίου, η Ζορζέτα Λάλη, η οποία το 2021 είχε ενταχθεί στο think tank Τσίπρα, και το 2023 ήταν υποψήφια στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

Ίσως την αίσθηση της πιο στενής σύνδεσης με τον ΣΥΡΙΖΑ δίνουν πρόσωπα όπως ο Γιώργος Βασιλειάδης που αναλαμβάνει Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Αλέξη Τσίπρα και ο πρώην υπουργός Κώστας Γαβρόγλου. Τα δύο αυτά πρόσωπα αποτελούν κομμάτι ενός στενού πυρήνα γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα μαζί με την επιστημονική υπεύθυνη του Ινστιτούτου Ευγενία Φωτονιάτα και τους διαχρονικά στενούς συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, τον Μιχάλη Καλογήρου (πρόεδρος του Ινστιτούτου) και τη Γιάννα Πεππέ (Διευθύντρια νομικού Γραφείου του Αλέξη Τσίπρα).

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