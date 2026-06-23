Μαρίνος Σκανδάμης: Χθες έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, σήμερα στη «σκιώδη κυβέρνηση» Τσίπρα

Δεν πέρασαν καλά-καλά 24 ώρες από τη δήλωση του Μαρίνου Σκανδάμη πως δεν θα είναι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενος τον κίνδυνο συνεργασίας του κινήματος με τη ΝΔ και… νάτος στη λίστα με τους τομεάρχες της ΕΛΑΣ.

«Η ψήφος που ζητώ δεν θα αθροιστεί σε κάποια συγκυβέρνηση με τη ΝΔ» τόνιζε χθες σε σχετική ανακοίνωση, προσθέτοντας πως «με λύπη μου βλέπω ότι το μήνυμα του συνεδρίου το θολώνουν σκόπιμες συστηματικές τακτικές, που τούς επιτρέπεται να ξανανοίγουν τη συζήτηση των μετεκλογικών συνεργασιών προς πάσα κατεύθυνση, εμποδίζοντας έτσι τον σχηματισμό μιας κοινής στόχευσης για μια πραγματικά προοδευτική κυβέρνηση».

Φαίνεται λοιπόν πως θεωρεί πως η «πραγματικά προοδευτική κυβέρνηση» θα είναι με τον Τσίπρα κι έτσι έκανε το… μεγάλο βήμα.

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