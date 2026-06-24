ΕΡΤ: Μοιράζει εισιτήρια σε ημιτελικούς και τελικό σε τηλεθεατές με διαγωνισμό – Τα έξοδα μετάβασης – διαμονής δεν καλύπτονται

Η ΕΡΤ δίνει την ευκαιρία σε τηλεθεατές – φιλάθλους του ποδοσφαίρου «να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης, από τους Ημιτελικούς μέχρι τον Μεγάλο Τελικό», όπως τονίζει.

Τι κάνει λοιπόν. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρχίζει διαγωνισμός με έπαθλο εισιτήρια για τους δύο Hμιτελικούς, τον Μικρό Τελικό και Τελικό της 19ης Ιουλίου του Μουντιάλ 2026 στη Νέα Υόρκη.

Αναλυτικά και συγκεκριμένα ο διαγωνισμός αφορά σε:

Εισιτήρια για τους δύο Ημιτελικούς της διοργάνωσης, στο Ντάλας και στην Ατλάντα στις 14 και 15 Ιουλίου αντιστοίχως.

Εισιτήρια για τον Μικρό Τελικό στο Μαϊάμι στις 18 Ιουλίου.

Εισιτήρια για τον Τελικό του FIFA World Cup 2026™ στο στάδιο της Νέας Υόρκης / Νιου Τζέρσεϊ, εκεί όπου θα γραφτεί η τελευταία και σημαντικότερη σελίδα στην ιστορία του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, στις 19 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό τα εισιτήρια είναι ατομικά και αφορούν στους αγώνες που θα διεξαχθούν στις 14 Ιουλίου (14.00 τοπική ώρα στο Dallas Stadium- Match 101), στις 15 του μήνα (15.00 τπική ώρα στο Atlanta Stadium- Match 102), στις 18/7 (17.00 τοπική ώρα, στο Miami Stadium- Match 103) και στις 19/7 (15.00 τοπική ώρα, στο new Jersey Stadium- Match 104).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, για όποιον ενδιαφέρεται, ενεργός προσωπικός λογαριασμός στο instagram, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της πλατφόρμας.

Ο διαγωνισμός «άνοιξε» σήμερα (24/6) και θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου στις 12.30. «Μετά τη λήξη του θα διεξαχθεί κλήρωση (μέσω του application “comment picker”) για την ανάδειξη των νικητών. Οι νικητές θα αναδειχθούν κατά τη διαδικασία κλήρωσης και θα λάβουν από ένα ατομικό εισιτήριο για τον εκάστοτε αγώνα», τονίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Για να δηλώσουν συμμετοχή στον Διαγωνισμό οι χρήστες θα πρέπει να διατηρούν λογαριασμό Instagram και να επισκεφθούν, μέσω του λογαριασμού τους στο Instagram, το Instagram account του «ertsports_official» να επιλέξουν «μου αρέσει» («like») στο post που θα επικοινωνεί τον διαγωνισμό και ταυτόχρονα να κάνουν αναφορά («mention») σε κάποιον/κάποια ενήλικα φίλo/η τους στα σχόλια. Με αυτόν τον τρόπο, αυτόματα, λαμβάνουν μέρος στην κλήρωση για να κερδίσουν τα εισιτήρια.

Τονίζεται επίσης πως όπως πάρει μέρος μπορεί να συμμετάσχει « όσες φορές θέλει κάνοντας αναφορά σε περισσότερους από έναν φίλους του».

Αποσαφηνίζεται από την ΕΡΤ- στο πλαίσιο όρων του διαγωνισμού- ότι «παρέχει ως έπαθλο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ τα εισιτήρια στους παραπάνω αναφερόμενους αγώνες. Τα έξοδα μετάβασης στις ΗΠΑ καθώς και τα πάσης φύσεως έξοδα διαμονής (εσωτερικές μετακινήσεις, διατροφή κ.α.) βαρύνουν αποκλειστικά τους νικητές του Διαγωνισμού. Οι προϋποθέσεις εισόδου των νικητών στην διοργανώτρια Χώρα (καθεστώς VISA) καθορίζονται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Αρχές των ΗΠΑ».

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