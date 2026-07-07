ΣΥΡΙΖΑ: Οι «διπλοενταγμένοι» στο στόχαστρο της μειοψηφίας – Τη λίστα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής ζητά ο Παππάς από το Φάμελλο

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Το αίτημα να δημοσιοποιηθεί η λίστα με τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από τις παραιτήσεις καταθέτει ο Νίκος Παππάς με επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο και την αναπληρώτρια Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, Αναστασία Σαπουνά. Σύμφωνα με συνεργάτες του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, η επιστολή θα σταλεί στην ηγεσία του κόμματος εντός της μέρας.

Παράλληλα, με την επιστολή του θα ζητά να συγκληθεί άμεσα η Πολιτική Γραμματεία, καθώς μέχρι στιγμής τα μέλη της δεν έχουν ειδοποιηθεί για συνεδρίαση πριν από την Κεντρική Επιτροπή.

Με αυτό τον τρόπο ο Νίκος Παππάς, φαίνεται πως ζητά από τον Σωκράτη Φάμελλο να ανοίξει εγκαίρως τα χαρτιά του, ως προς την εισήγηση που θα φέρει το Σάββατο, για να διαπιστωθεί αν αυτή θα κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με την απόφαση της 6ης Αυγούστου ή θα λαμβάνει υπόψη τα νέα δεδομένα, της άρνησης συνεργασίας από την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Σε ό,τι αφορά τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, τα στελέχη της μειοψηφίας επιδιώκουν να ελέγξουν τα μέλη του οργάνου ένα προς ένα, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα «διπλοενταγμένων».

Από τη μειοψηφία άλλωστε εκπέμπεται σε καθημερινή βάση το μήνυμα ότι δεν μπορεί στην Κεντρική Επιτροπή να ψηφίσουν υπέρ της διάλυσης του κόμματος, μέλη που μετά από μερικά 24ωρα θα παραιτηθούν για να κατευθυνθούν στο κόμμα Τσίπρα.

Είναι πρόσφατη και η αναφορά του Νίκου Παππά σε αυτή την κατεύθυνση, ο οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη (ΕΡΤnews) ανάφερε πως δεν μπορεί κάποιοι να «πηγαίνουν στην Κεντρική Επιτροπή, να ψηφίζουν να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο “ψυγείο” και σε δύο εικοσιτετράωρα να φεύγουν και να πηγαίνουν στο άλλο κόμμα».

Και ο Γιάννης Μπουλέκος – ο οποίος συγκαταλέγεται σε εκείνους που ζητούν αλλαγή της απόφασης αλλά δεν θέτουν θέμα ηγεσία σε αυτή τη φάση – μιλώντας στο Action 24 ανέφερε: «Δεν επιθυμώ να φύγει κανείς, αλλά είναι πολιτικά ηθικό, όσοι επιθυμούν να φύγουν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να το κάνουν πριν τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Σκεφτείται να έρθουν κάποιοι στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, να ψηφίσουν μια πολιτική απόφαση και την επόμενη μέρα να πάνε να γίνουν μέλη ενός άλλου κόμματος. Είναι έντιμο αυτό;».

Ο Παύλος Πολάκης, στη σημερινή του συνέντευξη στη Naftermporiki TV, ζήτησε οι βουλευτές «να ξεκαθαρίσουν πού θα πάνε» και οι υπόλοιποι που θα μείνουν να ψηφίσουν για νέο πρόεδρο της Κ.Ο. αφού προηγηθεί παραίτηση Φάμελλου.

Διαβάστε επίσης

Διακριτικές αποστάσεις Μαρινάκη από Γεωργιάδη για Τσίπρα: Δεν μπορώ να μιλήσω χωρίς αποδείξεις, αλλά υπάρχουν δεδομένα

Αγριεύει η κόντρα ΝΔ – Τσίπρα: Γιατί το Μαξίμου ελπίζει σε συσπείρωση της γαλάζιας βάσης μέσω… Αμαλίας

Χατζηδάκης: Το Δημόσιο σταματά να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν