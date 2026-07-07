ΣΥΡΙΖΑ: Οι «διπλοενταγμένοι» στο στόχαστρο της μειοψηφίας – Τη λίστα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής ζητά ο Παππάς από το Φάμελλο

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Το αίτημα να δημοσιοποιηθεί η λίστα με τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από τις παραιτήσεις καταθέτει ο Νίκος Παππάς με επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο και την αναπληρώτρια Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, Αναστασία Σαπουνά. Σύμφωνα με συνεργάτες του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, η επιστολή θα σταλεί στην ηγεσία του κόμματος εντός της μέρας.
Παράλληλα, με την επιστολή του θα ζητά να συγκληθεί άμεσα η Πολιτική Γραμματεία, καθώς μέχρι στιγμής τα μέλη της δεν έχουν ειδοποιηθεί για συνεδρίαση πριν από την Κεντρική Επιτροπή.
Με αυτό τον τρόπο ο Νίκος Παππάς, φαίνεται πως ζητά από τον Σωκράτη Φάμελλο να ανοίξει εγκαίρως τα χαρτιά του, ως προς την εισήγηση που θα φέρει το Σάββατο, για να διαπιστωθεί αν αυτή θα κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με την απόφαση της 6ης Αυγούστου ή θα λαμβάνει υπόψη τα νέα δεδομένα, της άρνησης συνεργασίας από την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.
Σε ό,τι αφορά τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, τα στελέχη της μειοψηφίας επιδιώκουν να ελέγξουν τα μέλη του οργάνου ένα προς ένα, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα «διπλοενταγμένων».
Από τη μειοψηφία άλλωστε εκπέμπεται σε καθημερινή βάση το μήνυμα ότι δεν μπορεί στην Κεντρική Επιτροπή να ψηφίσουν υπέρ της διάλυσης του κόμματος, μέλη που μετά από μερικά 24ωρα θα παραιτηθούν για να κατευθυνθούν στο κόμμα Τσίπρα.
Είναι πρόσφατη και η αναφορά του Νίκου Παππά σε αυτή την κατεύθυνση, ο οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη (ΕΡΤnews) ανάφερε πως δεν μπορεί κάποιοι να «πηγαίνουν στην Κεντρική Επιτροπή, να ψηφίζουν να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο “ψυγείο” και σε δύο εικοσιτετράωρα να φεύγουν και να πηγαίνουν στο άλλο κόμμα».
Και ο Γιάννης Μπουλέκος – ο οποίος συγκαταλέγεται σε εκείνους που ζητούν αλλαγή της απόφασης αλλά δεν θέτουν θέμα ηγεσία σε αυτή τη φάση – μιλώντας στο Action 24 ανέφερε: «Δεν επιθυμώ να φύγει κανείς, αλλά είναι πολιτικά ηθικό, όσοι επιθυμούν να φύγουν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να το κάνουν πριν τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Σκεφτείται να έρθουν κάποιοι στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, να ψηφίσουν μια πολιτική απόφαση και την επόμενη μέρα να πάνε να γίνουν μέλη ενός άλλου κόμματος. Είναι έντιμο αυτό;».
Ο Παύλος Πολάκης, στη σημερινή του συνέντευξη στη Naftermporiki TV, ζήτησε οι βουλευτές «να ξεκαθαρίσουν πού θα πάνε» και οι υπόλοιποι που θα μείνουν να ψηφίσουν για νέο πρόεδρο της Κ.Ο. αφού προηγηθεί παραίτηση Φάμελλου.
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