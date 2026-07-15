search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 22:24
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.07.2026 21:55

Μουντιάλ 2026: Αγγλία – Αργεντινή – Live η μονομαχία στην Ατλάντα για μια θέση στον τελικό

15.07.2026 21:55
england-argentina-234

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Λίγες αναμετρήσεις στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου κουβαλούν τόσο μεγάλο ιστορικό βάρος όσο το Αγγλία – Αργεντινή. Στο Atlanta Stadium της Ατλάντα, οι δύο ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις μονομαχούν για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ 2026, απέναντι στην Ισπανία.

Live η εξέλιξη του σκορ:

1′ Σέντρα στο ματς

Οι ενδεκάδες
Αγγλία (Τούχελ): Πίκφορντ, Τζέιμς, Σπενς, Γκουέι, Στόουνς, Άντερσον, Ράις, Μπέλιγχαμ, Γκόρντον, Ρότζερς, Κέιν.

Αργεντινή (Σκαλόνι): Ντιμπού Μαρτίνεζ, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνεζ, Ταλιαφίκο, Σιμεόνε, Φερνάντεζ, Παρέδες, ΜακΆλιστερ, Μέσι, Αλβάρεζ.

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ 2026: Με Κέιν, Μπέλιγχαμ και Τούχελ στα… Φώκλαντ – Το ΑΙ βίντεο των Άγγλων για την αποψινή μάχη (video)

Μουντιάλ 2026: «Πυρά» των ΜΜΕ για την εμφάνιση της Γαλλίας στον ημιτελικό απέναντι στην Ισπανία των ρεκόρ

Μουντιάλ 2026: Αγγλία – Αργεντινή, μία ιστορική μονομαχία στο δρόμο προς τον τελικό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lorenzo-kariere
LIFESTYLE

Έφυγε από τη ζωή ο Λορέντζο Καριέρε, σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας

athlitria
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέρμα τα αποκαλυπτικά πλάνα που αντικειμενοποιούν τις αθλήτριες – Οι οδηγίες της EBU

maro-kontou
LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: Την Παρασκευή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της ηθοποιού – Η τελευταία της επιθυμία

england-argentina-234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αγγλία – Αργεντινή – Live η μονομαχία στην Ατλάντα για μια θέση στον τελικό

nestora_apologies_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

«Το έμαθα από την τηλεόραση», υποστήριξε ο 24χρονος που προφυλακίστηκε για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sup
ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός στη Λήμνο πλήρωσε ακριβά το SUP: Του έβαλαν πρόστιμο 250 ευρώ

thalasses_00
MEDIA

ΕΡΤ: Θα μεταδόσει εν τέλει τη νέα σεζόν της σειράς «Θάλασσες μάς χώρισαν»

ERT NEW
MEDIA

Η ΕΡΤ ψάχνει παρουσιαστές ειδήσεων, δίνει 130.000 ευρώ - Στον αέρα δυο διαγωνισμοί, ο ένας για το κεντρικό δελτίο

ellinoamerikaniko omada diasosis- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Μας αναγνώρισαν στα χαρτιά, αλλά μας άφησαν μόνους»: Η κραυγή αγωνίας της Ελληνοαμερικανικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης στη Ναύπακτο

forologiki-dilosi_eforia_1001_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με καθυστέρηση ετών ανοίγει η επικουρική ασφάλιση για χιλιάδες εργαζόμενους του Δημοσίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 22:24
lorenzo-kariere
LIFESTYLE

Έφυγε από τη ζωή ο Λορέντζο Καριέρε, σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας

athlitria
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέρμα τα αποκαλυπτικά πλάνα που αντικειμενοποιούν τις αθλήτριες – Οι οδηγίες της EBU

maro-kontou
LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: Την Παρασκευή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της ηθοποιού – Η τελευταία της επιθυμία

1 / 3