Μουντιάλ 2026: Αγγλία – Αργεντινή – Live η μονομαχία στην Ατλάντα για μια θέση στον τελικό

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Λίγες αναμετρήσεις στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου κουβαλούν τόσο μεγάλο ιστορικό βάρος όσο το Αγγλία – Αργεντινή. Στο Atlanta Stadium της Ατλάντα, οι δύο ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις μονομαχούν για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ 2026, απέναντι στην Ισπανία.

Live η εξέλιξη του σκορ:

1′ Σέντρα στο ματς

Οι ενδεκάδες

Αγγλία (Τούχελ): Πίκφορντ, Τζέιμς, Σπενς, Γκουέι, Στόουνς, Άντερσον, Ράις, Μπέλιγχαμ, Γκόρντον, Ρότζερς, Κέιν.

Αργεντινή (Σκαλόνι): Ντιμπού Μαρτίνεζ, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνεζ, Ταλιαφίκο, Σιμεόνε, Φερνάντεζ, Παρέδες, ΜακΆλιστερ, Μέσι, Αλβάρεζ.

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