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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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15.07.2026 16:17

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ναι» από τη Νέα Δημοκρατία, «παρών» και «όχι» από το ΠΑΣΟΚ, «όχι σε όλα» από την ελάσσονα αντιπολίτευση

15.07.2026 16:17
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Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Το σύνολο της πρότασης του κυβερνώντος κόμματος δήλωσε ότι ψηφίζει ο γενικός εισηγητής του κόμματος Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Ωστόσο σημείωσε ότι οι βουλευτές μέλη της επιτροπής, που έχουν διατυπώσει διαφοροποιημένες απόψεις σε επιμέρους άρθρα, στηρίζουν την πρόταση και επιφυλάσσονται για τα άρθρα αυτά να τοποθετηθούν στην ολομέλεια και με την ελευθερία συνείδησης να αποφασίσουν στη συνέχεια τι θα πράξουν. «Κατ΄αρχήν όμως η Νέα Δημοκρατία λέει “ναι” σε όλο το πακέτο της πρότασης».

Το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει «παρών» σε δεκαπέντε άρθρα του Συντάγματος σύμφωνα με όσα ανέφερε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Πρόκειται για άρθρα που ναι μεν είναι πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αλλά το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει δικές του προτάσεις στη δική του κατεύθυνση.

Τα άρθρα στα οποία το ΠΑΣΟΚ δηλώνει «παρών» είναι τα εξής: Άρθρο 5, άρθρο 14, άρθρο 15, άρθρο 16, άρθρο 17, άρθρο 21, άρθρο 24, άρθρο 29, άρθρο 44 παρ.2, άρθρο 51 παρ.4, άρθρο 86, άρθρο 89, άρθρο 90 παρ.5, άρθρο 101Α, άρθρο 102 (παρών).

Τα υπόλοιπα άρθρα που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ θα τα καταψηφίσει.

Το σύνολο της πρότασης καταψήφισαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Νίκη.

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