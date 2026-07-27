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27.07.2026 13:21

Συνταγματική Αναθεώρηση – Πιερρακάκης: «Εκκωφαντική η αντίφαση της αντιπολίτευσης για το Άρθρο 16»

27.07.2026 13:21
pierrakakis-vouli

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Στην ομιλία του στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, έδωσε έμφαση στο Άρθρο 16 ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι καμία κυβέρνηση δεν θα εξαγοράζει το πολιτικό της παρόν υποθηκεύοντας το οικονομικό μέλλον της χώρας», είπε ο υπ. Οικονομικών προσθέτοντας πως «η αντίφαση για το άρθρο 16 είναι πια εκκωφαντική», καθώς η «αντιπολίτευση δεν αναμετράται με την κυβέρνηση αλλά με τις ίδιες τις θέσεις της και την απόστασή τους από την κοινωνία».

Ο Πιερρακάκης χαρακτήρισε τη δημοσιονομική σταθερότητα και το άρθρο 79 «ζήτημα εθνικής αυτονομίας και διαγενεακής δικαιοσύνης».

Στο πεδίο της εκπαίδευσης και του άρθρου 16, σημείωσε ότι η μεταρρύθμιση αυτή «αποκαθιστά μια διαχρονική κοινωνική αδικία, συγκρατεί το ανθρώπινο κεφάλαιο, προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη και μετατρέπει την Ελλάδα σε διεθνή προορισμό γνώσης, χωρίς να αποδυναμώνει το δημόσιο πανεπιστήμιο».

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στη θεσμοθέτηση κανόνων για την Τεχνητή Νοημοσύνη (Άρθρο 5Β), ώστε η τεχνολογία να υπηρετεί τον άνθρωπο, καθώς και σε συνταγματικές αλλαγές για σταθερό φορολογικό καθεστώς στις επενδύσεις, τη διαφάνεια και την ουσιαστική αποκέντρωση.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η Αναθεώρηση αποτελεί μια «πράξη ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές, ώστε η χώρα να μην τους παραδώσει το κόστος της δικής της αδράνειας».

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Συνταγματική Αναθεώρηση – Πιερρακάκης: «Εκκωφαντική η αντίφαση της αντιπολίτευσης για το Άρθρο 16»

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