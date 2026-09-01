Νταγκ Φορντ: Ποιος είναι ο τύπος που είπε στον Τραμπ «kiss my ass» και του ύψωσε σημαία 5,5 μέτρα στο Οντάριο – Πρώην οπαδός του τραμπισμού

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Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να μετονομάσει τη λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη της Αμερικής», μεταφέροντας επισήμως την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στο επίπεδο καβγά μεταξύ παιδιών που αλλάζουν τα ονόματα στους χάρτες. Μόνο που απέναντί του βρήκε τον Νταγκ Φορντ: έναν πληθωρικό, λαϊκιστή και καθόλου διπλωματικό Καναδό συντηρητικό, ο οποίος του είπε να τον φιλήσει σε συγκεκριμένο σημείο του σώματός του και κατόπιν τοποθέτησε στην όχθη μια γιγαντιαία πινακίδα για να του εξηγήσει πώς λέγεται η λίμνη.

Πρώτα μια απαραίτητη διευκρίνιση: ο Νταγκ Φορντ δεν είναι πρωθυπουργός του Καναδά, αλλά πρωθυπουργός της επαρχίας του Οντάριο – της πολυπληθέστερης και οικονομικά ισχυρότερης επαρχίας της χώρας. Κάτι σαν περιφερειάρχης, δηλαδή, αν ένας Έλληνας περιφερειάρχης διοικούσε μια περιοχή με περίπου 16 εκατομμύρια κατοίκους, τεράστια αυτοκινητοβιομηχανία και οικονομικό βάρος μεγαλύτερο από εκείνο πολλών κρατών.

Η τελευταία σύγκρουσή του με τον Τραμπ ξέσπασε μετά την κατάρρευση των εμπορικών διαπραγματεύσεων ΗΠΑ–Καναδά και το νέο κύμα αμερικανικών δασμών. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τον Φορντ «τσιράκι» και «λιγότερο χαρισματική και έξυπνη εκδοχή» του μακαρίτη αδελφού του, Ρομπ Φορντ.

Ο Νταγκ δεν έδειξε ιδιαίτερη διάθεση να ακολουθήσει τους κανόνες του διπλωματικού πρωτοκόλλου.

«Έχω πολύ διαθέσιμο χώρο στον κ@λο μου, οπότε ο Τραμπ έχει άφθονο μέρος να φιλήσει. Είμαι μεγαλόσωμος τύπος, τι να κάνουμε;», είπε, προτού χαρακτηρίσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ «δικτάτορα», «νταή», «χαμένο» και «βασιλιά των χρεοκοπιών». Παρομοίασε, μάλιστα, τον Τραμπ με τον σχολικό τραμπούκο που τη μία ημέρα σου παίρνει το κολατσιό, την επόμενη το σκουφί και κατόπιν σου κλέβει τα παπούτσια.

Για να μην υπάρξει δε αμφιβολία ότι δεν επρόκειτο για λεκτικό ατύχημα, συμπλήρωσε ότι διαθέτει «περισσότερο θάρρος και περισσότερα μυαλά στο μικρό δάχτυλο του ποδιού του» από όσα έχει ο Τραμπ σε ολόκληρο το σώμα του.

Ο Τραμπ… μετονόμασε τη λίμνη

Ένας κανονικός πρόεδρος θα μπορούσε να αγνοήσει τις προσβολές ή, ακόμη καλύτερα, να ασχοληθεί με τις πραγματικές οικονομικές συνέπειες των δασμών του. Ο Τραμπ, όμως, αποφάσισε να κάνει αυτό που γνωρίζει καλύτερα: να μετατρέψει μια σοβαρή διακρατική διαφορά σε προσωπική βεντέτα επιπέδου Truth Social.

Αρχικά απείλησε να μετονομάσει τη λίμνη Οντάριο σε «Lake America». Και επειδή στον κόσμο του Τραμπ κάθε αυθόρμητη ανοησία πρέπει κάποια στιγμή να αποκτήσει σφραγίδα, κορδέλα και προεδρική υπογραφή, στις 27 Αυγούστου υπέγραψε σχετικό εκτελεστικό διάταγμα.

Το κείμενο του διατάγματος αποτελεί μικρό μνημείο αυτοκρατορικού μεγαλείου. Ο Λευκός Οίκος επικαλείται τις αμερικανικές επενδύσεις στην περιοχή, τα παγοθραυστικά του αμερικανικού Λιμενικού και ακόμη το γεγονός ότι τα βαθύτερα σημεία της λίμνης βρίσκονται στην αμερικανική πλευρά, για να καταλήξει ότι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες πρέπει να χρησιμοποιούν το όνομα «Lake America».

Φυσικά, ο Τραμπ μπορεί να διατάξει τις αμερικανικές υπηρεσίες να γράφουν ό,τι θέλει στους χάρτες τους. Δεν μπορεί να υποχρεώσει ούτε τον Καναδά ούτε τον υπόλοιπο πλανήτη να τον ακολουθήσει – αν και ασκεί αφόρητες πιέσεις στην Apple να αλλάξει το όνομα στους χάρτες της. Η λίμνη, άλλωστε, φέρει το όνομα Οντάριο εδώ και περισσότερα από 400 χρόνια – πολύ πριν υπάρξουν οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η απάντηση των 5,5 μέτρων

Ο Φορντ απάντησε με μια κίνηση βγαλμένη από πολιτική κωμωδία. Φορώντας κόκκινη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Καναδά, εμφανίστηκε στο Fifty Point Conservation Area, κοντά στο Γκρίμσμπι, και αποκάλυψε μια τεράστια μπλε πινακίδα: «Lake Ontario – Now and Always».

Το μήνυμα αναγραφόταν και στα γαλλικά. Η πινακίδα έχει διαστάσεις περίπου 7,3 επί 3,6 μέτρα και στηρίζεται σε πόδια ύψους 1,8 μέτρων, με αποτέλεσμα η κορυφή της να φτάνει περίπου στα 5,5 μέτρα από το έδαφος. Δύο όροφοι καναδικής υπενθύμισης, δηλαδή, σε περίπτωση που ο ένοικος του Λευκού Οίκου αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ανάγνωση ενός κανονικού χάρτη.

«Η λίμνη Οντάριο θα λέγεται έτσι τώρα και για πάντα», δήλωσε ο Φορντ, προσθέτοντας ότι οι Καναδοί δεν πρόκειται να υποχωρήσουν μπροστά σε έναν νταή. Η τοποθέτηση της πινακίδας έγινε δύο ημέρες μετά το διάταγμα Τραμπ.

Ο «κακός αστυνομικός» του Καναδά

Ο Φορντ δεν ανακάλυψε τώρα το επικοινωνιακό αντάρτικο απέναντι στον Τραμπ. Το 2025 επέβαλε προσαύξηση 25% στις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας προς τη Νέα Υόρκη, το Μίσιγκαν και τη Μινεσότα, επηρεάζοντας περίπου 1,5 εκατομμύριο αμερικανικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Είχε απειλήσει ακόμη και με πλήρη διακοπή της παροχής, προτού αναστείλει το μέτρο μετά την προσωρινή αποκλιμάκωση της κρίσης.

Παράλληλα, έδωσε εντολή να αποσυρθούν χιλιάδες αμερικανικά κρασιά και ποτά από το κρατικό δίκτυο LCBO, έναν από τους μεγαλύτερους αγοραστές αλκοολούχων στον κόσμο, και έβαλε στο στόχαστρο τις αμερικανικές εταιρείες που διεκδικούσαν δημόσιες συμβάσεις στο Οντάριο.

Το φθινόπωρο του 2025 δαπάνησε 75 εκατ. καναδικά δολάρια για μια διαφημιστική εκστρατεία στις ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας απόσπασμα παλαιότερης ομιλίας του Ρόναλντ Ρίγκαν κατά των δασμών. Ο Τραμπ εξοργίστηκε τόσο πολύ, ώστε διέκοψε τις εμπορικές συνομιλίες με τον Καναδά. Ο Φορντ συμφώνησε τελικά να αποσύρει τη διαφήμιση – αλλά μόνο αφού φρόντισε να προβληθεί και στους δύο πρώτους αγώνες του World Series. Έκανε πίσω, αλλά με τον δικό του θεατρικό τρόπο.

Δεν είναι ακριβώς ο Τσε Γκεβάρα των Μεγάλων Λιμνών

Ο Νταγκ Φορντ, βεβαίως, δεν είναι κάποιος αριστερός διεθνιστής που ξαφνικά ύψωσε τη σημαία της αντίστασης. Είναι δεξιός λαϊκιστής, επιχειρηματίας, αρχηγός του Προοδευτικού Συντηρητικού Κόμματος και πρωθυπουργός του Οντάριο από το 2018, έχοντας κερδίσει τρεις συνεχόμενες αυτοδυναμίες. Στην πολιτική μπήκε στο πλευρό του αδελφού του, του επεισοδιακού δημάρχου του Τορόντο Ρομπ Φορντ, και έχτισε τη δική του καριέρα πάνω στο γνώριμο μείγμα «νόμος και τάξη», χαμηλοί φόροι, λαϊκή γλώσσα και διαρκής σύγκρουση με τις «ελίτ».

Η κυβέρνησή του έχει επικριθεί έντονα για την υγεία, την εκπαίδευση, την ενίσχυση των ιδιωτικών υπηρεσιών και κυρίως για το σκάνδαλο της προστατευόμενης Greenbelt, όπου αλλαγές στα όρια φέρονταν να ευνοούν συγκεκριμένους κατασκευαστές. Η υπόθεση εξακολουθεί να ερευνάται από την καναδική ομοσπονδιακή αστυνομία.

Υπάρχει και μία απολαυστική ειρωνεία: πριν αρχίσουν οι απειλές για δασμούς, ο Φορντ είχε δηλώσει «100% χαρούμενος» για την εκλογική νίκη του Τραμπ. Με άλλα λόγια, δεν ενοχλήθηκε από τον τραμπισμό όταν αφορούσε τους άλλους. Τον ανακάλυψε ως πρόβλημα όταν έφτασε στην πόρτα του Οντάριο.

Ίσως, όμως, ακριβώς γι’ αυτό να είναι ο ιδανικός αντίπαλος του Αμερικανού προέδρου. Καταλαβαίνει τη γλώσσα του θεάματος, του πολιτικού τσαμπουκά και της υπερβολής. Και του απαντά χωρίς να προσποιείται ότι απέναντί του βρίσκεται κάποιος βαθυστόχαστος γεωπολιτικός στρατηγός.

Ο ένας κυβερνά την ισχυρότερη χώρα του κόσμου και χρησιμοποιεί τα προεδρικά διατάγματα για να αλλάζει ονόματα σε λίμνες επειδή τον πρόσβαλε ένας Καναδός. Ο άλλος τοποθετεί πινακίδες δύο ορόφων για να του απαντήσει. Η διαφορά είναι ότι ο Φορντ υπερασπίζεται τουλάχιστον το πραγματικό όνομα της λίμνης και τις θέσεις εργασίας της επαρχίας του. Ο Τραμπ υπερασπίζεται, για ακόμη μία φορά, μόνο το εύθραυστο μεγαλείο του εαυτού του.

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