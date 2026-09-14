Πρώτες εντυπώσεις Skoda Epiq: Το μοντέλο που θα αλλάξει την ηλεκτρική πορεία της μάρκας

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Οδηγούμε το νέο Skoda Epiq από το Μόναχο έως την Αυστρία και παίρνουμε μια πρώτη γεύση από το μικρότερο ηλεκτρικό SUV της μάρκας.

του Στέλιου Παππά

Ένα ταξίδι που από μόνο του είχε αρκετό ενδιαφέρον. Προσγειωθήκαμε στο Μόναχο και από εκεί βρεθήκαμε πίσω από το τιμόνι των δύο νεότερων ηλεκτρικών μοντέλων της Skoda, με προορισμό την Αυστρία και ένα οδικό σκηνικό που δύσκολα αφήνει κάποιον ασυγκίνητο. Δύο αυτοκίνητα στα δύο άκρα της νέας ηλεκτρικής γκάμας των Τσέχων. Από τη μία το Epiq, η νέα εισαγωγική πρόταση της μάρκας. Από την άλλη η νέα ναυαρχίδα Peaq, για την οποία θα μπορούμε να πούμε πολύ περισσότερα σε ακριβώς μία εβδομάδα, όταν λήξει το σχετικό embargo.

Μέχρι τότε, το ενδιαφέρον στρέφεται στο μικρότερο από τα δύο. Και πιθανότατα στο σημαντικότερο.

Σε μια περίοδο όπου σχεδόν όλοι οι κατασκευαστές επενδύουν τεράστια ποσά σε μεγάλες, ακριβές ηλεκτρικές ναυαρχίδες, το Skoda Epiq έρχεται να παίξει σε ένα πολύ πιο κρίσιμο εμπορικά πεδίο. Είναι το πιο προσιτό ηλεκτρικό μοντέλο της Skoda και η είσοδος στη νέα γενιά μικρών ηλεκτρικών του Volkswagen Group, πάνω στη νέα προσθιοκίνητη πλατφόρμα MEB+.

Κοινή πλατφόρμα, όμως, δεν σημαίνει και κοινό αυτοκίνητο. Και ήδη από τα πρώτα χιλιόμετρα γίνεται εμφανές ότι η Skoda προσπάθησε να περάσει στο Epiq όλα εκείνα τα στοιχεία που εδώ και χρόνια αποτελούν τον πυρήνα της ταυτότητάς της.

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