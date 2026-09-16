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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

16.09.2026 19:02

Συνταγματική Αναθεώρηση: Χωρίς συναίνεση από την αντιπολίτευση και η δεύτερη ψηφοφορία – Απαιτούνται 180 ψήφοι στην τρίτη ψηφοφορία μετά τις εκλογές

16.09.2026 19:02
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Χωρίς τη συναίνεση της αντιπολίτευσης ολοκληρώθηκε και η δεύτερη ονομαστική ψηφοφορία της προτείνουσας Βουλής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Η πρόταση της πλειοψηφίας πέρασε με τις ψήφους της ΝΔ και ορισμένων ανεξάρτητων, δηλαδή τα «ναι» στα 33 άρθρα  κινήθηκαν μεταξύ 158 -161 ψήφων, πολύ μακριά από το απαιτούμενο 180.

Θα ακολουθήσει η τρίτη ψηφοφορία μετά τις εκλογές, δηλαδή με την ανάδειξη της νέας Βουλής, η οποία θα είναι αναθεωρητική. Στην τρίτη ψηφοφορία θα πρέπει να συγκεντρωθεί ο αριθμός 180 ψήφων προκειμένου να αναθεωρηθεί ένα  άρθρο. Σημειώνεται πως η Ντόρα Μπακογιάννη ψήφισε εκ νέου «παρών» στο άρθρο 30 για τη μία εξαετή θητεία του προέδρου της Δημοκρατίας.

Επίσης, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε και πάλι «παρών» σε όσα άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ η ελάσσων αντιπολίτευση καταψήφισε.

Από την ονομαστική ψηφοφορία απείχαν συνολικώς 4 ανεξάρτητοι βουλευτές: ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Μάριος Σαλμάς, ο προερχόμενος από τους «Σπαρτιάτες» Γιάννης Κόντης, και ο προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ Μπουρχάν Μπαράν (ο τελευταίος είχε συμμετάσχει στην πρώτη ψηφοφορία). 

Οι ψήφοι σε κρίσιμα άρθρα

Όσον αφορά βασικά άρθρα της πρότασης της πλειοψηφίας με τις προς αναθεώρηση διατάξεις:

Το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια υπερψήφισαν συνολικώς 160 βουλευτές. 95 βουλευτές καταψήφισαν, ενώ 38 δήλωσαν «παρών».  

Το άρθρο 30 για τη μία και μόνη εξαετή θητεία του προέδρου της Δημοκρατίας, ψηφίστηκε από 158 βουλευτές. Καταψήφισαν 134 βουλευτές, ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε ξανά «παρών». 

Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών «πέρασε» με 159 «ναι», καταψηφίστηκε από 96 βουλευτές, ενώ 38 βουλευτές δήλωσαν «παρών».  

Το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης «πέρασε» με 159 θετικές ψήφους, καταψηφίστηκε από 94 βουλευτές ενώ «παρών» δήλωσαν 40 βουλευτές. 

Το άρθρο 103 για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, υπερψηφίστηκε από 161 βουλευτές, ενώ 132 καταψήφισαν.

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