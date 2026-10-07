search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 19:43
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.10.2026 17:59

Αντιδράσεις για τη στάση της Ζεντάγια απέναντι στην Μπριζίτ Μακρόν – Το στιγμιότυπο που έβαλε «φωτιά» στα social media

07.10.2026 17:59
zendaya-macron

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στο επίκεντρο σχολίων στα social media βρέθηκε η Ζεντάγια, μετά τη συνάντησή της με την Μπριζίτ Μακρόν στην επίδειξη της Louis Vuitton στο Παρίσι. Η ηθοποιός παρέμεινε καθιστή όταν η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας την πλησίασε για να τη χαιρετήσει, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και αρνητικά σχόλια από μερίδα χρηστών.

Το στιγμιότυπο κατέγραψε το Paris Match σε βίντεο που δημοσίευσε. Η Μπριζίτ Μακρόν πλησίασε τη Ζεντάγια στην πρώτη σειρά της επίδειξης, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 6/10, στο Λούβρο, και τη χαιρέτησε. Η ηθοποιός της απάντησε «γεια σας, χαίρομαι που σας γνωρίζω» και της έδωσε το χέρι της, παραμένοντας ωστόσο καθιστή.

Η συγκεκριμένη σκηνή προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Κάποιοι χρήστες θεώρησαν ότι η Ζεντάγια όφειλε να σηκωθεί προκειμένου να ανταποδώσει τον χαιρετισμό, κάνοντας λόγο για έλλειψη ευγένειας. Άλλοι, αντίθετα, πήραν το μέρος της και υποστήριξαν ότι η στάση της δεν ήταν προσβλητική.

«Δείχνει έλλειψη καλών τρόπων»

Η επιλογή της Ζεντάγια να παραμείνει καθιστή σχολιάστηκε έντονα από μερίδα χρηστών. «Αγαπώ τη Ζεντάγια, αλλά αυτό δείχνει έλλειψη καλών τρόπων», έγραψε ένας χρήστης, υποστηρίζοντας ότι είναι θέμα ευγένειας να σηκώνεται κανείς όταν χαιρετά ένα άτομο που στέκεται όρθιο μπροστά του.

Στο ίδιο κλίμα, ένας άλλος χρήστης σχολίασε «Κορίτσι μου, την επόμενη φορά τουλάχιστον σήκω», ενώ ένας τρίτος υπογράμμισε πως «το να χαιρετάς την Πρώτη Κυρία είναι απλώς θέμα ευγένειας και καλών τρόπων».

Το περιστατικό σχολίασε και το γαλλικό Public, καταγράφοντας τις απορίες χρηστών σχετικά με την απόφαση της Ζεντάγια να μη σηκωθεί. Παράλληλα, διατυπώθηκε και η εκτίμηση ότι η ηθοποιός ενδέχεται να αιφνιδιάστηκε από την προσέγγιση της Μπριζίτ Μακρόν ή να μην την αναγνώρισε.

Υπήρξαν, ωστόσο, και αρκετοί που θεώρησαν υπερβολική την κριτική. Υποστήριξαν ότι η Ζεντάγια δεν είχε λόγο να σηκωθεί βιαστικά, δεδομένου ότι επρόκειτο για μια σύντομη και αυθόρμητη συνάντηση.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να σηκωθεί», σχολίασε ένας χρήστης. Άλλος χαρακτήρισε το περιστατικό χωρίς ιδιαίτερη σημασία, σημειώνοντας ότι μπορεί μεν να ήταν πιο ευγενικό να σηκωθεί, αλλά δεν πρόκειται για κάτι που δικαιολογεί τόσο μεγάλη συζήτηση.

Διαβάστε επίσης:

Ηλίας Ψινάκης: Ο Σάκης Ρουβάς με απέλυσε, δεν έχουμε πλέον καμία σχέση (Video)

Γιώργος Λιάγκας: «Τώρα πήραν “διαζύγιο” η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας – Ξεφτιλίζονται για τα λεφτά και είναι δυσάρεστο» (Video)

«Ασυγκράτητοι» στο Παρίσι Μπρούκλιν Μπέκαμ και Νίκολα Πελτζ – Το παθιασμένο φιλί τους με φόντο τον Πύργο του Άιφελ (Photos)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Anna-Vissi
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται ο «πόλεμος» Βίσση-Καρβέλα: Δεν χρωστάμε, έχουμε καταβάλει 250.000 ευρώ, λέει η εταιρεία παραγωγής της τραγουδίστριας

rubio maximou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Μαξίμου ο Μάρκο Ρούμπιο – Σε εξέλιξη η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «ΠΟΝΤΙΚΙ» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου

merz 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τη θεωρία των δύο άκρων επιστρατεύει ο Μερτς: Καλεί το SPD και τους Πράσινους να μην συνεργαστούν με την Ελίφ Εράλπ στο Βερολίνο λόγω… Αριστεράς και «αντισημιτισμού»

symvoulio_epikrateias_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Νέο πρόστιμο 20.000 ευρώ για τη μη κατεδάφιση των τελευταίων ορόφων ξενοδοχείου στου Μακρυγιάννη – Απλήρωτα τα δύο προηγούμενα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
MEIMARAKIS KYRIAKOS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν ήταν αρκετός ο Φλωρίδης: Στο Μαξίμου – εσπευσμένα και απρόθυμα; – την Παρασκευή ο Μεϊμαράκης

kanakis 6654- new
MEDIA

ΑΝΤ1: Οι «Ράδιο Αρβύλα» αποχωρούν από τον σταθμό - Οριστικό το «διαζύγιο» με την ομάδα του Αντώνη Κανάκη

kefalogianni-samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσφορία του Μαξίμου για την παρουσία Κεφαλογιάννη, Χαρδαλιά στην εκδήλωση της «Εστίας»

karaiskaki new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέο «Καραϊσκάκη»: Τι ζήτησε ο Μαρινάκης από τον Μητσοτάκη και αναλαμβάνει να κάνει η κυβέρνηση - Το επιπλέον ύψος και η περίοδος παραχώρησης

koinoniaora mega new
MEDIA

H  εκπομπή με την τριπλάσια τηλεθέαση από τον ανταγωνισμό της στο Mega, τη Δευτέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 19:43
Anna-Vissi
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται ο «πόλεμος» Βίσση-Καρβέλα: Δεν χρωστάμε, έχουμε καταβάλει 250.000 ευρώ, λέει η εταιρεία παραγωγής της τραγουδίστριας

rubio maximou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Μαξίμου ο Μάρκο Ρούμπιο – Σε εξέλιξη η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «ΠΟΝΤΙΚΙ» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου

1 / 3