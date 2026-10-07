Αντιδράσεις για τη στάση της Ζεντάγια απέναντι στην Μπριζίτ Μακρόν – Το στιγμιότυπο που έβαλε «φωτιά» στα social media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στο επίκεντρο σχολίων στα social media βρέθηκε η Ζεντάγια, μετά τη συνάντησή της με την Μπριζίτ Μακρόν στην επίδειξη της Louis Vuitton στο Παρίσι. Η ηθοποιός παρέμεινε καθιστή όταν η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας την πλησίασε για να τη χαιρετήσει, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και αρνητικά σχόλια από μερίδα χρηστών.

Το στιγμιότυπο κατέγραψε το Paris Match σε βίντεο που δημοσίευσε. Η Μπριζίτ Μακρόν πλησίασε τη Ζεντάγια στην πρώτη σειρά της επίδειξης, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 6/10, στο Λούβρο, και τη χαιρέτησε. Η ηθοποιός της απάντησε «γεια σας, χαίρομαι που σας γνωρίζω» και της έδωσε το χέρι της, παραμένοντας ωστόσο καθιστή.

Zendaya girl…. you gotta get up when the First Lady of France is trying to say hello to you 😭😭😭😭😭 https://t.co/YoJs70NCiN — Louis Pisano (@LouisPisano) October 6, 2026

Η συγκεκριμένη σκηνή προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Κάποιοι χρήστες θεώρησαν ότι η Ζεντάγια όφειλε να σηκωθεί προκειμένου να ανταποδώσει τον χαιρετισμό, κάνοντας λόγο για έλλειψη ευγένειας. Άλλοι, αντίθετα, πήραν το μέρος της και υποστήριξαν ότι η στάση της δεν ήταν προσβλητική.

«Δείχνει έλλειψη καλών τρόπων»

Η επιλογή της Ζεντάγια να παραμείνει καθιστή σχολιάστηκε έντονα από μερίδα χρηστών. «Αγαπώ τη Ζεντάγια, αλλά αυτό δείχνει έλλειψη καλών τρόπων», έγραψε ένας χρήστης, υποστηρίζοντας ότι είναι θέμα ευγένειας να σηκώνεται κανείς όταν χαιρετά ένα άτομο που στέκεται όρθιο μπροστά του.

Στο ίδιο κλίμα, ένας άλλος χρήστης σχολίασε «Κορίτσι μου, την επόμενη φορά τουλάχιστον σήκω», ενώ ένας τρίτος υπογράμμισε πως «το να χαιρετάς την Πρώτη Κυρία είναι απλώς θέμα ευγένειας και καλών τρόπων».

Το περιστατικό σχολίασε και το γαλλικό Public, καταγράφοντας τις απορίες χρηστών σχετικά με την απόφαση της Ζεντάγια να μη σηκωθεί. Παράλληλα, διατυπώθηκε και η εκτίμηση ότι η ηθοποιός ενδέχεται να αιφνιδιάστηκε από την προσέγγιση της Μπριζίτ Μακρόν ή να μην την αναγνώρισε.

Υπήρξαν, ωστόσο, και αρκετοί που θεώρησαν υπερβολική την κριτική. Υποστήριξαν ότι η Ζεντάγια δεν είχε λόγο να σηκωθεί βιαστικά, δεδομένου ότι επρόκειτο για μια σύντομη και αυθόρμητη συνάντηση.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να σηκωθεί», σχολίασε ένας χρήστης. Άλλος χαρακτήρισε το περιστατικό χωρίς ιδιαίτερη σημασία, σημειώνοντας ότι μπορεί μεν να ήταν πιο ευγενικό να σηκωθεί, αλλά δεν πρόκειται για κάτι που δικαιολογεί τόσο μεγάλη συζήτηση.

Διαβάστε επίσης:

Ηλίας Ψινάκης: Ο Σάκης Ρουβάς με απέλυσε, δεν έχουμε πλέον καμία σχέση (Video)

Γιώργος Λιάγκας: «Τώρα πήραν “διαζύγιο” η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας – Ξεφτιλίζονται για τα λεφτά και είναι δυσάρεστο» (Video)

«Ασυγκράτητοι» στο Παρίσι Μπρούκλιν Μπέκαμ και Νίκολα Πελτζ – Το παθιασμένο φιλί τους με φόντο τον Πύργο του Άιφελ (Photos)











