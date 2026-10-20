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20.10.2026 19:12

Κιμ Καρντάσιαν: Εντυπωσιακή εμφάνιση σε γκαλά με vintage τουλέτα και διαμαντένια κοσμήματα αλά Ελίζαμπεθ Τέιλορ

20.10.2026 19:12
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Έκανε τα κεφάλια να γυρίσουν με τη vintage τουαλέτα του 1951 και κοσμήματα με διαμάντια πάνω από 65 καράτια με τα οποία εμφανίστηκε η Κιμ Καρντάσιαν σε γκαλά στο Λος Άντζελες.



Η 45χρονη τηλεπερσόνα έδωσε το παρών στο Academy Museum Gala 2026, την ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Academy Museum of Motion Pictures, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος επωνύμων.


Η Καρντάσιαν επέλεξε μία δημιουργία της Balenciaga, την οποία προμηθεύτηκε από τον οίκο vintage ρούχων Lily et Cie. Πρόκειται για ένα στράπλες φόρεμα με λεπτομέρειες από δαντέλα, μια σατέν κορδέλα σε nude χρώμα κατά μήκος του ντεκολτέ και έναν έντονο φιόγκο στην πλάτη.

Η τηλεπερσόνα ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα χτένισμα στο ίδιο ύφος με το φόρεμα, ενώ επέλεξε και μια σειρά από διαμαντένια κοσμήματα, μεταξύ των οποίων σκουλαρίκια του οίκου Zydo και το choker Carmen του Leviev, με 55 καράτια διαμαντιών σε λευκόχρυσο 18 καρατίων, όπως αναφέρει το People.



Την εμφάνιση αυτή, η οποία ήταν εμπνευσμένη από την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, επιμελήθηκε ο Λο Ρόουτς, ο οποίος μοιράστηκε βίντεο από το look στο Instagram.

Μιλώντας στο PEOPLE στα InStyle Imagemaker Awards την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ο 48χρονος Ρόουτς αναφέρθηκε στη συνεργασία του με την Καρντάσιαν: «Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και είναι πολύ ευγενική και εύκολη στη συνεργασία. Ξέρει τι θέλει, αλλά ταυτόχρονα σου επιτρέπει να δημιουργήσεις», δήλωσε.

Όσον αφορά στις εμφανίσεις που επιμελείται για την ίδια, επισήμανε: «Αυτό που διαφέρει από στιλίστα σε στιλίστα είναι απλώς η αντίληψή μας για το ποια είναι η γυναίκα, σωστά; Και έτσι, αυτό που κάνω με την Κιμ είναι απλώς ο τρόπος με τον οποίο βλέπω εγώ την Κιμ Καρντάσιαν. Μπορεί να τη βλέπω διαφορετικά από κάποιον άλλο στιλίστα της, και αυτή είναι η ομορφιά της μόδας και της δημιουργικότητας. Είναι θέμα αντίληψης».

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