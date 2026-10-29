Αυτοί είναι οι τέσσερις πρωταγωνιστές της επόμενης ημέρας στη Σερβία – Ο οικονομολόγος, ο καρδιολόγος, ο μπασκετμπολίστας και ο καθηγητής που ξεχωρίζουν

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Μετά την επικράτηση του ακομμάτιστου, φοιτητικού κινήματος διαμαρτυρίας, το οποίο οδήγησε τον πρώην πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς εκτός εξουσίας, σε μια ιστορική πρόωρη εκλογική αναμέτρηση την Κυριακή, η χώρα αναμένει πλέον να μάθει ποιον θα επιλέξει για πρωθυπουργό και ποια πρόσωπα θα αναλάβουν τα υπόλοιπα κομβικά υπουργικά χαρτοφυλάκια της νέας κυβέρνησης.

Ακολουθούν ορισμένοι από τους σημαντικότερους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στη λίστα των φοιτητών, σύμφωνα με το Reuters:

Ντέγιαν Σόσκιτς, 59 ετών – Πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας

Ο Ντέγιαν Σόσκιτς, οικονομολόγος και καθηγητής στη Σχολή Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, διετέλεσε διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Σερβίας από το 2010 έως το 2012. Παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος για νομοθετικές τροποποιήσεις, οι οποίες, όπως υποστήριζε, υπονόμευαν την ανεξαρτησία του θεσμού. Εδώ και χρόνια αποτελεί έναν από τους πιο έντονους επικριτές της κυβέρνησης Βούτσιτς.

Ο Σόσκιτς, που στα νεανικά του χρόνια ήταν φανατικός ποδηλάτης, έχει εξελιχθεί σε έναν χαμηλών τόνων μεταρρυθμιστή. Έχει επανειλημμένα επικρίνει τις θεσμικές αδυναμίες της χώρας επί Βούτσιτς.

Το 2021, αναφερόμενος στη θέση της Σερβίας και στην επιδείνωση των επιδόσεών της σε διεθνείς δείκτες διαφάνειας, υποστήριξε ότι η συστημική διαφθορά στη βαλκανική χώρα είναι πιο εκτεταμένη από ό,τι σε γειτονικά κράτη και αποθαρρύνει τις εγχώριες και τις ξένες άμεσες επενδύσεις. Ο Βούτσιτς και το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα του έχουν επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες περί διαφθοράς.

Ο Σόσκιτς υποστηρίζει ότι η συνετή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών μπορεί να δημιουργήσει σταθερές βάσεις για μια διαρκή αύξηση των μισθών και των συντάξεων.

Τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης έχουν επικρίνει την πορεία του στην κεντρική τράπεζα, κατηγορώντας τον ότι προκάλεσε την υποτίμηση του δηναρίου κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ο ίδιος έχει απαντήσει ότι η υποτίμηση αντανακλούσε τις αναγκαίες αλλαγές στη νομισματική πολιτική της εποχής και δεν αποτελούσε προσωπική του αποτυχία.

Ωστόσο, κατά την προεκλογική εκστρατεία, ο Σόσκιτς πρότεινε την προσαρμογή προς τα κάτω της συναλλαγματικής ισοτιμίας του δηναρίου, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών και να γίνουν τα εγχώρια προϊόντα φθηνότερα σε ξένο νόμισμα. Το δηνάριο βρίσκεται σε καθεστώς διαχειριζόμενης διακύμανσης έναντι του ευρώ.

Ως εναλλακτική λύση, πρότεινε τη διατήρηση μιας σταθερής και ισχυρότερης ισοτιμίας, σε συνδυασμό με μείωση του κόστους μέσω περικοπών στους μισθούς.

Ίλια Σρντάνοβιτς, 55 ετών – Καρδιολόγος και πανεπιστημιακός καθηγητής

Ο Ίλια Σρντάνοβιτς, εν ενεργεία καρδιολόγος, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Νόβι Σαντ και λάτρης της ποδηλασίας, αναδείχθηκε σε επικεφαλής υποψήφιο του φοιτητικού κινήματος, όταν οριστικοποιήθηκε η εκλογική λίστα τον Σεπτέμβριο.

Η μετάβασή του στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των φοιτητικών διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς, στις οποίες εμφανιζόταν συχνά ως ομιλητής. Ο γιατρός συμμετείχε επίσης στην ποδηλατική περιοδεία του κινήματος με την ονομασία «Φύλακες του Συντάγματος», η οποία διέσχισε τη βόρεια σερβική επαρχία της Βοϊβοντίνας.

Στην προεκλογική εκστρατεία, ο Σρντάνοβιτς προέταξε την ανάγκη για ένα αποκεντρωμένο σύστημα υγείας, το οποίο θα βρίσκεται «στην υπηρεσία των πολιτών και θα βασίζεται στην ισότητα όλων των ασθενών».

Σε συνέντευξή του στο ειδησεογραφικό πρακτορείο FoNet, με έδρα το Βελιγράδι, δήλωσε ότι πολιτικός του στόχος είναι η οικοδόμηση μιας «καλύτερης Σερβίας», προσθέτοντας ότι τίποτε άλλο δεν έχει σημασία.

Ο ίδιος αρνήθηκε πρόσκληση του Βούτσιτς να συμμετάσχει σε τηλεοπτική αντιπαράθεση κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι είχε μια «καλή» τηλεφωνική συνομιλία με τον Σρντάνοβιτς, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα είναι ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης χωρίς καθυστέρηση.

Ορισμένες από τις θέσεις του Σρντάνοβιτς δεν συνιστούν ριζική απομάκρυνση από την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης. Ο ίδιος επανέλαβε τη θέση της φοιτητικής λίστας ότι το Κόσοβο, το οποίο κήρυξε την ανεξαρτησία του από τη Σερβία το 2008, παραμένει αναπόσπαστο τμήμα της χώρας.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας υποστήριξε ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Όπως τόνισε, η νέα κυβέρνηση θα πρέπει αρχικά να επικεντρωθεί στις εγχώριες μεταρρυθμίσεις κατά της διαφθοράς και στην εθνική «υπαρξιακή επιβίωση».

Ντέγιαν Μποντιρόγκα, 53 ετών – Ο θρύλος του μπάσκετ που μπαίνει στο πολιτικό προσκήνιο

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Γιουγκοσλαβίας και νυν πρόεδρος της EuroLeague, αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δημόσια πρόσωπα του φοιτητικού κινήματος.

Περιγράφοντας τις εκλογές της Κυριακής, έκανε λόγο για μια μάχη «για την επιστροφή μιας χώρας που έχει υποστεί ομηρία».

Η είσοδός του στην πολιτική αποτελεί το τελευταίο κεφάλαιο μιας πορείας που έχει καθηλώσει μια χώρα με τεράστια αγάπη για το μπάσκετ.

Ως αθλητής, κατέκτησε δύο διαδοχικά χρυσά μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της FIBA, το 1998 και το 2002, ενώ οδήγησε την τότε γιουγκοσλαβική ομάδα στην κατάκτηση του αργυρού ολυμπιακού μεταλλίου στους Αγώνες της Ατλάντα το 1996.

Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση το 2007, στράφηκε στη διοίκηση του αθλητισμού και το 2022 ανέλαβε την προεδρία της EuroLeague.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Μποντιρόγκα έδωσε το «παρών» σε φοιτητικές συγκεντρώσεις, ενώ συμμετείχε ακόμη και σε παραδοσιακούς υπαίθριους χορούς σε αγροτικούς δήμους.

Οι φίλαθλοί του τον υποδέχονταν συχνά με ένα σύνθημα της δεκαετίας του 1990: «Έχουμε τον Θεό μας, και το όνομά του είναι Μποντιρόγκα».

Η δημοφιλία του, που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού, τον καθιστά ένα από τα πρόσωπα με τη μεγαλύτερη δημόσια απήχηση στο νέο πολιτικό σκηνικό της Σερβίας.

Ράντομιρ Σάιτσιτς, 64 ετών – Ο καθηγητής Χημείας που έγινε το πρόσωπο της εκλογικής νίκης

Ο Ράντομιρ Σάιτσιτς, καθηγητής οργανικής χημείας και μέλος της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών (SANU), αποτέλεσε το πρόσωπο της εκλογικής νίκης των φοιτητών την Κυριακή.

Μετά την παραδοχή της ήττας από τον Βούτσιτς, ο Σάιτσιτς ανέβηκε στο βήμα στα κεντρικά γραφεία του κινήματος, όπου χαιρέτισε το αποτέλεσμα ως «νίκη των πολιτών».

Είναι ειδικός στη φαρμακευτική χημεία και η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στη σύνθεση θεραπειών για τον καρκίνο και αντιιικών φαρμάκων. Έχει συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, σε ειδικό ερευνητικό πρόγραμμα για την COVID-19, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Παστέρ.

Ο Σάιτσιτς εντάχθηκε στις φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς, οι οποίες ακολούθησαν την κατάρρευση στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Νόβι Σαντ το 2024.

Στη συνέχεια, έγινε στόχος φιλοκυβερνητικών ταμπλόιντ, αφού υπέγραψε μαζί με άλλους 24 ακαδημαϊκούς ψήφισμα με το οποίο ζητούσαν την παραίτηση του Βούτσιτς.

Τον Μάιο του 2026, αποχώρησε από έκθεση σε γκαλερί της SANU, διαμαρτυρόμενος για την παρουσία του υπουργού Πολιτισμού, Νίκολα Σελάκοβιτς.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, δήλωσε σε συγκεντρωμένο πλήθος ότι η Σερβία είναι «κατειλημμένη εκ των έσω», προσθέτοντας ότι είναι έτοιμος να θέσει ακόμη και τη ζωή του στη διάθεση του φοιτητικού κινήματος.

Σε ό,τι αφορά το εθνικό ζήτημα, ο Σάιτσιτς χαρακτηρίζει το Κόσοβο «προσωρινά κατεχόμενο έδαφος», ενώ τάσσεται υπέρ της διατήρησης των ενεργειακών δεσμών με τη Ρωσία.

Πολιτικοί αναλυτές και τοπικά μέσα ενημέρωσης τον έχουν ήδη αναδείξει σε πιθανό υποψήφιο για την προεδρία της χώρας, καθώς η πρόσφατη παραίτηση του Βούτσιτς από το αξίωμα αναμένεται να οδηγήσει και σε προεδρικές εκλογές.

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