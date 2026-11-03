Με το βλέμμα στη νίκη και τον φόβο της ανατροπής οι Δημοκρατικοί στις κάλπες των ΗΠΑ

Takeaways by to pontiki AI Παρά τις ευνοϊκές δημοσκοπήσεις για το Δημοκρατικό Κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, πολλοί ψηφοφόροι εκφράζουν έντονη επιφυλακτικότητα και ανησυχία για το τελικό αποτέλεσμα.

Πολλοί υποστηρικτές των Δημοκρατικών παραμένουν δύσπιστοι απέναντι στις προβλέψεις, ανακαλώντας προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις όπου τα αποτελέσματα διέψευσαν τις δημοσκοπικές εκτιμήσεις.

Το αρνητικό κλίμα για τους Ρεπουμπλικάνους, που συνδέεται με τον πληθωρισμό και τη δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, επιτρέπει στους Δημοκρατικούς να διεκδικούν έδρες σε παραδοσιακά «κόκκινες» πολιτείες όπως το Τέξας και η Νότια Καρολίνα.

Οι ψηφοφόροι και οι υποψήφιοι των Δημοκρατικών αντιμετωπίζουν την εκλογική διαδικασία με αίσθημα υπαρξιακής αγωνίας, καθώς θεωρούν ότι διακυβεύονται κρίσιμα ζητήματα, όπως η προστασία μεταναστευτικών προγραμμάτων και το κόστος διαβίωσης.

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Η Κάρεν Σάναφελτερ χρειαζόταν μια λέξη για να περιγράψει πώς αισθάνεται για τις θετικές δημοσκοπήσεις που βλέπει για τους Δημοκρατικούς σε εθνικό επίπεδο: «Φόβος».



Η ανησυχία της Σάναφελτερ είναι κοινή μεταξύ των πιο φανατικών Δημοκρατικών, γράφει η Washington Post. Παρά το γεγονός ότι η μία δημοσκόπηση μετά την άλλη δείχνει ότι το κόμμα βρίσκεται σε θέση να κερδίσει βασικές εκλογές στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης, πολλοί είναι γεμάτοι ανησυχία, όπως οι τραυματισμένοι οπαδοί του αθλητισμού που έχουν δει την ομάδα τους να τα σπάει στο τέταρτο τέταρτο πάρα πολλές φορές.



«Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς τις δημοσκοπήσεις», είπε η Σάναφελτερ καθώς περίμενε να ακούσει την υποψήφια των Δημοκρατικών για τη Βουλή των Αντιπροσώπων Τζανέλ Στέλσον σε μια εκδήλωση στο Καμπ Χιλ της Πενσυλβάνια.



Η Στέλσον είναι υποψήφιος εναντίον του βουλευτή Σκοτ ​​Πέρι, ενός Ρεπουμπλικάνου που εξελέγη για πρώτη φορά το 2012, σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική κούρσα στην κεντρική Πενσυλβάνια. Η Σάναφελτερ θυμήθηκε πώς οι δημοσκοπήσεις την οδήγησαν να πιστέψει ότι η Χίλαρι Κλίντον θα κέρδιζε το 2016, πώς η Καμάλα Χάρις θα κέρδιζε το 2024, ακόμη και ότι η Στέλσον θα εκδίωκε τον Πέρι όταν έτρεξαν αντίπαλοι πριν από δύο χρόνια. Η Στέλσον βρέθηκε να χάνει περίπου 5.000 ψήφους.



Η νίκη του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το 2024 «ήταν σαν ένα σοκ για τα συστήματά μας», είπε.



Οι δημοσκοπήσεις και οι προβλέψεις δείχνουν τους Δημοκρατικούς ως το φαβορί για να κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων την Τρίτη το βράδυ, και πιθανώς και τη Γερουσία. Αλλά οι Δημοκρατικοί είναι πολύ απορροφημένοι από τη δική τους αναταραχή για να τους εμπιστευτούν.



Το κακό εθνικό περιβάλλον για τους Ρεπουμπλικάνους, που αποτυπώνεται από το χαμηλότερο ποσοστό αποδοχής του Τραμπ και τροφοδοτείται από τις υψηλές τιμές, καθιστά τους Δημοκρατικούς ανταγωνιστικούς σε βαθιά «κόκκινες» πολιτείες όπως η Νότια Καρολίνα, το Τέξας και το Κάνσας.



Η Σελέστ Πεκορέλι, μια 18χρονη φοιτήτρια στη Νότια Καρολίνα, ψήφισε στις πρώτες της εκλογές μαζί με τους γονείς της.



«Θέλω να έχω ελπίδα. Πραγματικά, πραγματικά», είπε η Πεκορέλι, η οποία υποστήριξε τους Δημοκρατικούς φέτος ενώ ψήφιζε στο Τζέιμς Άιλαντ της Νότιας Καρολίνας. «Είμαι πραγματικά περήφανη που είμαι Αμερικανίδα, αλλά νιώθω ότι μερικοί από τους ανθρώπους που βρίσκονται στην εξουσία αυτή τη στιγμή βγάζουν μια κακή φήμη στον κόσμο».



Οι Δημοκρατικοί έχουν μια ευκαιρία να κερδίσουν την έδρα της Γερουσίας της πολιτείας, με τα λάθη της Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή Ντάρλιν Γκράχαμ – όπως η παραδοχή ότι γνωρίζει λίγα για την εθνική ασφάλεια – να δίνουν στην Δημοκρατική αντίπαλο Άνι Άντριους, παιδίατρο, μια ευκαιρία να γίνει η πρώτη Δημοκρατική από το 1998 που κερδίζει έδρα στη Γερουσία στη Νότια Καρολίνα. Η κούρσα για τη Βουλή των Αντιπροσώπων μεταξύ της Ρεπουμπλικανίδας Τζένι Χάνικατ και της Δημοκρατικής Νάνσι Λακόρ είναι επίσης ανταγωνιστική, δίνοντας στους Δημοκρατικούς ψηφοφόρους σε κόκκινες πολιτείες όπως το Πεκορέλι μια άλλη βιώσιμη επιλογή.



«Είμαστε στα μισά του δρόμου, δύο χρόνια ακόμα. Πόσο χειρότερα θα μπορούσαν να γίνουν;» είπε η Ντάρλιν Πεκορέλι, η μητέρα της Σελέστ, για τη δεύτερη θητεία του Τραμπ.



«Το έχω ξανακούσει αυτό», αναφώνησε η Σελέστ πριν τρέξει να χτυπήσει σε έναν κοντινό ξύλινο στύλο για να σβήσει το γρουσουζιά.



Κοντά, η Βάλερι Τσαμόρο, μια 40χρονη δασκάλα, προσπάθησε να διατηρήσει την αισιοδοξία της.



«Νιώθω ότι είναι πιθανό», είπε η Τσαμόρο για τη νίκη των Δημοκρατικών στη Νότια Καρολίνα. «Ελπίζω ότι οι Δημοκρατικοί μπορούν να κερδίσουν πίσω τη Βουλή. Γι’ αυτό είμαι εδώ, σωστά;»



Παρόμοια είναι η αίσθηση στο Τέξας, ένα άλλο προπύργιο των Ρεπουμπλικανών που δεν έχει εκλέξει Δημοκρατικό σε όλη την πολιτεία από το 1994.



«Είμαι αισιόδοξη, αλλά εξακολουθώ να ανησυχώ», δήλωσε η Ντιάνθα Στάινχιλπερ, καθηγήτρια ιστορίας της τέχνης στο Φορτ Γουόρθ, η οποία ψήφισε νωρίς τον πολιτειακό βουλευτή Τζέιμς Ταλαρίκο (Δημοκρατικός) στην κούρσα της Γερουσίας εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα του Τέξας Κεν Πάξτον (Ρεπουμπλικάνος).



Πρώην Ρεπουμπλικάνος, η Στάινχιλπερ είπε ότι άρχισε να ψηφίζει τους Δημοκρατικούς μετά την πρώτη υποψηφιότητα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το 2016. Υποστήριξε την υποψηφιότητα του Μπέτο Ο’Ρουρκ το 2018, αλλά ψήφισε επίσης τον γερουσιαστή Τζον Κόρνιν (Ρεπουμπλικάνος) στην εκστρατεία επανεκλογής του το 2020.



Η εκλογική αναμέτρηση του Ο’Ρουρκ — στην οποία οι δημοσκοπήσεις τον έδειχναν με σαφείς πιθανότητες να νικήσει τον νυν γερουσιαστή Τεντ Κρουζ το 2018 — ήταν μια μεγάλη απογοήτευση για τους Δημοκρατικούς, με ορισμένους στο Τέξας να περιγράφουν την απογοήτευση όπως πολλοί θυμούνται την ήττα του Κλίντον από τον Τραμπ το 2016.



«Πιθανότατα θα ήμουν πανευτυχής, σαν χαρούμενος», είπε ο Μάικ Χιουζ, ένας 60χρονος φυσιοθεραπευτής, όταν φαντάζεται μια νίκη του Ταλαρίκο. «Αλλά είμαι τόσο συνηθισμένος να με νικούν σε αυτό».



Σκεπτόμενος την ήττα του Ο’Ρουρκ, ο Χιουζ θρήνησε: «Ίσως εκεί να συντρίφθηκαν οι ελπίδες μου».



Αυτό το συναίσθημα εκφράστηκε σε μια συγκέντρωση για τον Ταλαρίκο στο Χιούστον, όπου υποστηρικτές ο ένας μετά τον άλλον υπενθύμιζαν στον εαυτό τους να μην έχουν μεγάλες ελπίδες.



«Υπάρχει σίγουρα κάποια ανησυχία», δήλωσε η Λόρα Ζαμόρα, 37 ετών, διευθύντρια εταιρικής επικοινωνίας, αλλά πρόσθεσε: «Βλέποντας την προσέλευση, υπάρχει μεγάλη ελπίδα να γίνει το Τέξας μπλε».



Για ορισμένους, ο φόβος είναι πολύ πιο προσωπικός.



Ο σύζυγος της Iona Bruckner είναι Μεξικανός μετανάστης του οποίου το προσωρινό νομικό καθεστώς στο πλαίσιο του προγράμματος Deferred Action for Childhood Arrivals της εποχής Ομπάμα βρίσκεται σε κίνδυνο. Ο Bruckner, 46 ετών, έχει δει επιδρομές του ICE σε τοπικά φαρμακεία και παντοπωλεία και «όλη η οικογένειά του είναι φοβισμένη».



Οι δύο αρχιτέκτονες θα μπορούσαν να αναγκαστούν να μετακομίσουν στο Μεξικό με τα δύο μικρά παιδιά τους μετά τις εκλογές, εκτός εάν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν και προστατεύσουν το πρόγραμμα, είπε: «Είναι μια πραγματικά υπαρξιακή κρίση».



Και οι Δημοκρατικοί υποψήφιοι αισθάνονται φόβο.



Λίγο πριν μιλήσει στη Shanafelter σε μια από τις τελευταίες συγκεντρώσεις της καμπάνιας της, η Stelson είπε ότι μπορεί να είναι το πιο αρνητικό άτομο στην ίδια της την καμπάνια.

«Πιθανότατα πιστεύω τα χειρότερα από οποιονδήποτε άλλον, επειδή τον έχω δει να κερδίζει και να κερδίζει και να κερδίζει», είπε η Στέλσον, εξηγώντας γιατί συνήθως απορρίπτει τα καλά νέα από τον διευθυντή της προεκλογικής της εκστρατείας.



Αλλά είπε ότι αυτή η στιγμή είναι διαφορετική. Σε μια πρόσφατη επίσκεψη σε παντοπωλείο, η Στέλσον είπε ότι είδε μια γυναίκα να μαλώνει με έναν υπάλληλο του καταστήματος πίσω από τον πάγκο με το κρέας, παραπονούμενη για τις υψηλές τιμές.



«Αυτό δεν είναι πλέον παράπονο για το υψηλό κόστος», είπε η Στέλσον. «Είναι άνθρωποι που κάνουν επιλογές επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν για όλη τους τη ζωή».

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