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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

03.11.2026 09:30

Ψηφιακή κάρτα: Χτυπούν έξοδο, συνεχίζουν δουλειά και οι επιπλέον ώρες μένουν εκτός καταγραφής για πολλούς

03.11.2026 09:30
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Η κάρτα γράφει «αποχώρηση», αλλά ο εργαζόμενος παραμένει στη θέση του. Το ωράριο έχει τελειώσει στο σύστημα, όμως υπάρχει ακόμη μια εκκρεμότητα, μια προθεσμία, μια δουλειά που πρέπει να παραδοθεί. Και ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι το πραγματικό σχόλασμα μπορεί να μη φτάσει ποτέ ούτε στην επίσημη καταγραφή ούτε στη μισθοδοσία.

Αυτή την πλευρά της εργασιακής καθημερινότητας αναδεικνύουν οι διαδικτυακές δημοσκοπήσεις του kariera.gr, που πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο μέσω LinkedIn. Οι απαντήσεις δείχνουν ότι η ψηφιακή καταγραφή του ωραρίου και ο πραγματικός χρόνος απασχόλησης εξακολουθούν, για μέρος των συμμετεχόντων, να ακολουθούν διαφορετική πορεία.

Το 26% δηλώνει ότι συνεχίζει να εργάζεται αφού «χτυπήσει» την κάρτα αποχώρησης, χωρίς να καταγράφεται ο πρόσθετος χρόνος. Περισσότεροι από ένας στους τέσσερις μεταξύ όσων απάντησαν περιγράφουν, δηλαδή, εργασία που συνεχίζεται ενώ το σύστημα εμφανίζει ότι έχουν ήδη φύγει.

Η πλειονότητα, το 62%, αναφέρει ότι σχολάει και αποσυνδέεται κανονικά. Υπάρχει, όμως, και ένα 7% που δεν γνωρίζει εάν οι επιπλέον ώρες του καταχωρούνται, ενώ μόλις το 3% δηλώνει ότι παραμένει στη δουλειά με κανονική καταγραφή του πρόσθετου χρόνου. Η αβεβαιότητα για το τι ακριβώς δηλώνεται προσθέτει ακόμη μία διάσταση στο πρόβλημα: ορισμένοι εργαζόμενοι δεν έχουν σαφή εικόνα ούτε για την αποτύπωση της δικής τους απασχόλησης.

Το «τελείωσε πρώτα αυτό» μετά το σχόλασμα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις για όσα συμβαίνουν όταν ο προϊστάμενος ζητά να ολοκληρωθεί μια εργασία μετά τη δηλωμένη αποχώρηση. Το 36% ζητά να καταγραφεί επισήμως ο επιπλέον χρόνος προκειμένου να παραμείνει. Ένας στους τέσσερις, ωστόσο, ανταποκρίνεται στο αίτημα χωρίς να δηλωθούν οι πρόσθετες ώρες. Το 20% αρνείται επειδή έχει ήδη σχολάσει, ενώ το 19% αναφέρει ότι δεν έχει βρεθεί σε αντίστοιχη κατάσταση.

Οι απαντήσεις αποτυπώνουν διαφορετικά περιθώρια αντίδρασης απέναντι στο ίδιο αίτημα. Άλλοι θέτουν ως προϋπόθεση την καταγραφή, άλλοι επικαλούνται τη λήξη του ωραρίου και άλλοι συνεχίζουν χωρίς αυτή. Δεν προκύπτει από τη δημοσκόπηση γιατί κάθε εργαζόμενος επιλέγει τη συγκεκριμένη στάση. Προκύπτει, όμως, ότι η επίσημη αναγνώριση του πρόσθετου χρόνου δεν θεωρείται αυτονόητη σε όλες τις περιπτώσεις.

Το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο συγκεκριμένο όταν η ερώτηση περνά στην πληρωμή. Για τις επιπλέον ώρες που απαιτούνται προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα σημαντικό έργο, το 45% δηλώνει ότι αμείβεται κανονικά. Σχεδόν δίπλα του, στο 42%, βρίσκονται όσοι αναφέρουν ότι η πρόσθετη εργασία ούτε δηλώνεται ούτε πληρώνεται.

Μόλις τρεις ποσοστιαίες μονάδες χωρίζουν τις δύο απαντήσεις. Παράλληλα, το 7% κάνει λόγο για διαφορετικό τρόπο διευθέτησης, ενώ το 4% αναφέρει ότι λαμβάνει πρόσθετη άδεια αντί χρηματικής αποζημίωσης.

Τα ποσοστά αφορούν όσους συμμετείχαν στις διαδικτυακές δημοσκοπήσεις. Στο διαθέσιμο υλικό δεν αναφέρονται το μέγεθος και τα στοιχεία αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος, επομένως τα ευρήματα δεν μπορούν να γενικευθούν στο σύνολο της αγοράς εργασίας. Καταγράφουν, ωστόσο, συγκεκριμένες εμπειρίες που αναδεικνύουν την απόσταση ανάμεσα στη δηλωμένη και την πραγματική διάρκεια της δουλειάς.

Περισσότερες ώρες, μεγαλύτερος φόρτος

Οι συμμετέχοντες συνδέουν συχνότερα τη συστηματική παραμονή μετά το ωράριο με τις απαιτήσεις της εργασίας. Το 36% τη θεωρεί ένδειξη αυξημένου φόρτου και το 34% εξαίρεση σε περιόδους αιχμής. Για το 21% αποτελεί αναμενόμενο μέρος της δουλειάς, ενώ μόλις το 10% τη συνδέει με την αφοσίωση του εργαζομένου.

Η Ζένια Δελαγραμμάτη, CHRO του Optima Group και του kariera.gr, επισημαίνει ότι η ψηφιακή κάρτα δημιουργεί προϋποθέσεις διαφάνειας, αλλά χρειάζονται παράλληλα σεβασμός στον χρόνο εργασίας και δυνατότητα των εργαζομένων να μιλούν ανοιχτά για την καθημερινότητά τους.

Οι απαντήσεις αναδεικνύουν ένα σαφές ζήτημα εφαρμογής: όταν η εργασία συνεχίζεται μετά την καταχώριση της αποχώρησης, η ηλεκτρονική εικόνα παύει να συμβαδίζει με την πραγματικότητα. Για όσους περιγράφουν αυτή την εμπειρία, η ημέρα τελειώνει δύο φορές. Πρώτα στην κάρτα και αργότερα στην πράξη – με τον ενδιάμεσο χρόνο να μένει εκτός λογαριασμού.

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