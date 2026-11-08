Καραμπόλα με πέντε οχήματα στη λεωφόρο Αθηνών – Δυσχέρεια στην κυκλοφορία με δύο κλειστές λωρίδες 

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Καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη λεωφόρο Αθηνών και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Κόρινθο.
Σύμφωνα με την Τροχαία, στο τροχαίο που σημειώθηκε στις 10:20 το πρωί στο ύψος της Γεωργ. Παπανδρέου στο Χαϊδάρι ενεπλάκησαν πέντε ΙΧ.
Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο τα οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές.
Εξαιτίας του συμβάντος, έχουν κλείσει οι δύο αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία.
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