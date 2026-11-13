Χάος από το παγκόσμιο μπλακ άουτ στη Microsoft – Αεροπορικές εταιρείες, τράπεζες και υπηρεσίες ΑΙ σε αδιέξοδο

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Χάος έχει προκληθεί στον πλανήτη από το μπλακ αουτ της Microsoft παρά το γεγονός ότι καταγραφηκαν τα πρώτα σημάδια βελτίωσης το πρωί της Παρασκευής.

Σε εξέλιξη ήταν μέχρι το μεσημέρι οι προσπάθειες αποκατάστασης της εκτεταμένης τεχνικής βλάβης που έχει επηρεάσει χρήστες σε τουλάχιστον 74 χώρες παγκοσμίως.

Παρά τις τεχνικές παρεμβάσεις, τα προβλήματα δεν έχουν επιλυθεί ενώ η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την οριστική επαναφορά των υπηρεσιών της.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η βλάβη προκάλεσε προβλήματα από την Αυστραλία και τη Σιγκαπούρη έως την Ιαπωνία και την Ινδία, επηρεάζοντας ακόμη και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες του ιαπωνικού υπουργείου Οικονομικών.

Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στο Exchange Online και στο Outlook, με χρήστες να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Δυσλειτουργίες έχουν αναφερθεί επίσης σε υπηρεσίες του Microsoft 365, όπως το OneDrive, το SharePoint και το Copilot, ενώ στο Teams επηρεάζονται κυρίως επιμέρους λειτουργίες που εξαρτώνται από το Exchange.

Η βλάβη ξεκίνησε χθες με το Downdetector να καταγράφει σχεδόν 140.000 αναφορές προβλημάτων στο Outlook κατά την κορύφωση της διακοπής. Μέσα σε περίπου μία ώρα είχαν καταγραφεί δυσλειτουργίες σε 74 χώρες και περιοχές.

Παρά τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, η Microsoft συνεχίζει να παρακολουθεί τη σταθερότητα των υποδομών της και να εφαρμόζει πρόσθετες τεχνικές παρεμβάσεις, καθώς η πλήρης αποκατάσταση των υπηρεσιών παραμένει σε εκκρεμότητα.

Η εταιρεία έχει επισημάνει ότι η επαναφορά της λειτουργίας μπορεί να πραγματοποιείται σταδιακά, καθώς αποκαθίσταται η διαθέσιμη χωρητικότητα και οι εφαρμογές των χρηστών επανασυνδέονται στους διακομιστές. Συνεπώς, η βελτίωση που παρατηρείται σε ορισμένες περιοχές δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η βλάβη έχει αντιμετωπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Tα προβλήματα

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες του Reuters, οι αεροπορικές εταιρείες IndiGo και Akasa Air στην Ινδία ανακοίνωσαν προβλήματα στην εξυπηρέτηση πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ στην Ταϊβάν επηρεάστηκαν χρηματιστηριακές επιχειρήσεις, ασφαλιστικές εταιρείες και επενδυτικοί οργανισμοί.

Μάλιστα, μία εταιρεία αναγκάστηκε να ακυρώσει προγραμματισμένη συναλλαγή επαναγοράς ομολόγων λόγω της βλάβης.

Προβλήματα αντιμετώπισαν επίσης υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, με την OpenAI και την Anthropic να αναφέρουν δυσλειτουργίες στις συνδέσεις των εφαρμογών τους με τις υπηρεσίες της Microsoft.

Αρκετά ιατρεία γενικής ιατρικής στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν προειδοποιήσει για πιθανά προβλήματα στη λειτουργία τους, με ορισμένα να καλούν τους ασθενείς να επικοινωνούν τηλεφωνικά για επείγοντα ζητήματα, αντί να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τις διαδικτυακές φόρμες επικοινωνίας.

Προειδοποίηση τραπεζών για απάτες

Την ίδια ώρα, τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προειδοποιώντας τους πελάτες τους για πιθανές απόπειρες εξαπάτησης και ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing), καθώς κυβερνοεγκληματίες ενδέχεται να εκμεταλλευτούν την παγκόσμια διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών της Microsoft για να στοχοποιήσουν ιδιώτες και επιχειρήσεις.

«Παραμείνετε σε εγρήγορση και προστατεύστε τον εαυτό σας», ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Standard Chartered στη Σιγκαπούρη, επισημαίνοντας ότι «μια τεχνολογική βλάβη μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για τους απατεώνες».

Αντίστοιχη προειδοποίηση εξέδωσε και η ING στην Αυστραλία, τονίζοντας ότι επιτήδειοι ενδέχεται να επικοινωνήσουν με πελάτες προσποιούμενοι τους τεχνικούς που μπορούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα της Microsoft ή άλλων συστημάτων.

«Μην επιτρέπετε σε κανέναν να αποκτήσει πρόσβαση στις συσκευές σας χωρίς προηγουμένως να έχετε επιβεβαιώσει την ταυτότητά του, επικοινωνώντας με τον οργανισμό μέσω του επίσημα δημοσιευμένου αριθμού τηλεφώνου του», υπογράμμισε η τράπεζα.

Παπαστεργίου: Περιορισμένες οι επιπτώσεις στο Δημόσιο από το μπλακάουτ της Microsoft

Χωρίς σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία των βασικών πληροφοριακών συστημάτων του ελληνικού Δημοσίου εξελίσσεται, σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου, η εκτεταμένη διακοπή υπηρεσιών της Microsoft.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Παπαστεργίου διευκρίνισε ότι τα συστήματα του Δημοσίου εξακολουθούν να λειτουργούν, παρά τις επιμέρους δυσχέρειες.

«Δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα, με την έννοια ότι τα συστήματα δουλεύουν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι δυσλειτουργίες δεν είναι τέτοιας έκτασης ώστε να επηρεάζουν ουσιαστικά τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών.

Πέρα από τις άμεσες επιπτώσεις, ο κ. Παπαστεργίου έθεσε το ζήτημα της εξάρτησης των κρατικών υποδομών από μεγάλους διεθνείς παρόχους τεχνολογίας.

Τι λένε οι ειδικοί

Ο Αυστραλός ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας, Τρόι Χαντ, δήλωσε στο BBC ότι η διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών της Microsoft θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες συνέπειες.

«Η Microsoft αποτελεί βασικό πυλώνα της υποδομής του διαδικτύου και αυτή η διακοπή μάς υπενθυμίζει πόσο κρίσιμο εξακολουθεί να είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η διακοπή αυτή δεν επηρεάζει μόνο την ικανότητα πολλών ανθρώπων να εργαστούν, αλλά και καθημερινές δραστηριότητες, όπως η επικοινωνία για ραντεβού, η πραγματοποίηση αγορών που απαιτούν επιβεβαίωση, καθώς και η δημιουργία λογαριασμών ή η πρόσβαση σε λογαριασμούς και υπηρεσίες», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Πολ Σπέιν, της συμβουλευτικής εταιρείας Gorilla Technology με έδρα τη Νέα Ζηλανδία, επισήμανε ότι, με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλες υπηρεσίες εκτός λειτουργίας, οι επιχειρήσεις έχουν ουσιαστικά «χάσει μία εργάσιμη ημέρα», γεγονός που, όπως είπε, «προκαλεί εκνευρισμό στους χρήστες»

Παρασκευή και 13

Το πρωτοφανές blackout της Microsoft που έφερε χάος σε ολόκληρο τον πλανήτη συνέπεσε με την Παρασκευή και 13 Νοεμβρίου, δίνοντας έμπνευση στους χρήστες των social.

Για πολλούς, η θεωρητικά γρουσούζικη ημέρα αποδείχθηκε τελικά η πιο τυχερή της εβδομάδας.

microsoft outlook down in the middle of the work day pic.twitter.com/q5Y8WJz98w — Fajr Malik (@FajrEMalik) November 12, 2026

«Το Outlook δεν λειτουργεί, το Teams έχει προβλήματα, το Microsoft 365 καταρρέει. Κλείστε τα λάπτοπ σας, απολαύστε την ημέρα και τα λέμε τη Δευτέρα», έγραψε χαρακτηριστικά χρήστης στο X, αποτυπώνοντας με χιούμορ τη διάθεση αρκετών εργαζομένων.

Άλλοι πήγαν ένα βήμα παραπέρα, προτείνοντας να μην αποκατασταθεί άμεσα η λειτουργία των υπηρεσιών.

Downdetector is recording over 130,000 Outlook outage reports



Microsoft 365 , Teams and Copilot are facing widespread disruptions 😭#MicrosoftOutage pic.twitter.com/n3PcbBOu5g — Sia Bhardwaj (@SiabhardwajSB) November 13, 2026

Στο ίδιο μήκος κύματος, αρκετοί χρήστες αστειεύτηκαν ζητώντας από τους τεχνικούς να μην επισπεύσουν την επισκευή του Outlook, ενώ άλλοι ευχήθηκαν να τεθεί εκτός λειτουργίας και το Teams, προκειμένου να γλιτώσουν και από τις προγραμματισμένες τηλεδιασκέψεις.

Τι θα γίνει με τα email που δεν παραδόθηκαν

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα αφορά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν αποσταλεί, αλλά δεν έχουν φτάσει στους παραλήπτες τους.

Για τον λόγο αυτό, η Microsoft ανακοίνωσε ότι παρατείνει στις 48 ώρες το χρονικό περιθώριο επαναπροσπάθειας παράδοσης των καθυστερημένων email, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος απώλειας μηνυμάτων κατά τη διαδικασία αποκατάστασης.

Αυτό σημαίνει ότι email που στάλθηκαν κατά τη διάρκεια της βλάβης, ακόμη και από άλλους παρόχους, όπως το Gmail, ενδέχεται να παραδοθούν με καθυστέρηση, όταν αποκατασταθεί η λειτουργία των συστημάτων.

Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με απόλυτη προτεραιότητα, χωρίς όμως να έχει ανακοινώσει συγκεκριμένη ώρα πλήρους αποκατάστασης.

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