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Δεκάδες χιλιάδες νέοι γεμίζουν τους δρόμους της Ευρώπης την Παρασκευή – σε μια οργανωμένη διεθνή ημέρα δράσης με επικεφαλής τους νέους σε περισσότερες από 25 χώρες.

Φοιτητικές ομάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και αλλού διαμαρτύρονται για το εκτοξευόμενο κόστος ζωής, τα αυξανόμενα δίδακτρα, τα υποχρηματοδοτούμενα εκπαιδευτικά συστήματα και αυτό που χαρακτηρίζουν ως συνενοχή των πολιτικών στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Άλλα αιτήματα που έχουν προκαλέσει διαμαρτυρίες της Γενιάς Ζ αυτό το φθινόπωρο περιλαμβάνουν την υψηλή ανεργία, την κλιματική κρίση και τους φόβους ότι οι κυβερνήσεις δεν θα μπορέσουν να προστατευτούν από την ανεξέλεγκτη τεχνητή νοημοσύνη.

Πού γίνονται οι διαμαρτυρίες;

Νεαροί διαδηλωτές έχουν αρχίσει να κινητοποιούνται σε κεντρικές πλατείες και πρωτεύουσες σε όλη την ήπειρο.

Διαδηλωτές κατέλαβαν την Piazza del Duomo του Μιλάνου, στη βόρεια Ιταλία. Αλλού, πολλές φοιτητικές ομάδες θα πραγματοποιήσουν πορεία προς την πλατεία του Κοινοβουλίου του Λονδίνου – στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας.

Έως και 10.000 φοιτητές αναμένεται να συμμετάσχουν σε συγκεντρώσεις στην Κολωνία, τη δυτική Γερμανία, όπως μετέδωσε το RTL Germany. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν ξεκινήσει διαδηλώσεις σε πόλεις σε όλη την Ιταλία, σύμφωνα με το Sky TG24, με φοιτητές στη Ρώμη, τη Γένοβα, τη Μπολόνια και το Μιλάνο να ζητούν τον τερματισμό του επανεξοπλισμού.

Μόνο στη Βρετανία, φοιτητές από περισσότερα από 350 σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια πραγματοποιούν πορείες, σύμφωνα με τους Σοσιαλιστές Φοιτητές, μία από τις ομάδες που συμμετέχουν.

Ο επικεφαλής του CGIL, του μεγαλύτερου συνδικάτου της Ιταλίας, Μαουρίτσιο Λαντίνι, ισχυρίστηκε ότι περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι συμμετέχουν στις διαμαρτυρίες εκεί.

«Σήμερα είναι επίσης μια πολύ σημαντική μέρα, επειδή οι νέοι βγαίνουν στους δρόμους όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και σε όλη την Ευρώπη», δήλωσε ο Λαντίνι, σύμφωνα με το Reuters. «Το αίτημα για αλλαγή εντείνεται», πρόσθεσε.

Πριν από την προγραμματισμένη διαδήλωση στην πλατεία του Κοινοβουλίου, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου δήλωσε ότι «έχει επικοινωνήσει με τους διοργανωτές».

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στο νόμιμο δικαίωμα των ανθρώπων στη διαμαρτυρία και στην ελευθερία του λόγου, αλλά εάν η συμπεριφορά ξεπεράσει τα όρια και γίνει εγκληματική, θα λάβουμε αποφασιστικά μέτρα για την τήρηση του νόμου», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας σε ανακοίνωσή του.

Ποιες είναι οι κύριες ανησυχίες;

Τον τελευταίο χρόνο, οι αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες της Γενιάς Ζ έχουν αγγίξει μέρη της Ευρώπης, του Νότου και της Αμερικής. Τα αιτήματά τους συχνά εξελίσσονται καθώς τα κινήματα έχουν αποκτήσει δυναμική.

Μια γενιά της οποίας η εφηβεία έχει σημαδευτεί από την πανδημία Covid-19, την κλιματική αλλαγή και τους πολέμους στην Ουκρανία, τη Γάζα, το Σουδάν και το Ιράν φοβάται τώρα ότι οι παγκόσμιοι ηγέτες διακινδυνεύουν το μέλλον τους περιορίζοντας τη χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών υπέρ των αυξημένων στρατιωτικών δαπανών. Την Παρασκευή, διαδηλωτές στη Γερμανία, την Ιταλία και τη Βρετανία εξέφρασαν ανησυχίες για τη στρατολόγηση, την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και την υποχρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών.

«Οι νέοι δεν θα κάθονται ήσυχα ενώ τα σχολεία, τα κολέγια και τα πανεπιστήμιά μας περικόπτονται και δισεκατομμύρια διατίθενται για τον πόλεμο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εθνικός πρόεδρος των Σοσιαλιστών Φοιτητών, Άνταμ Πάουελ-Ντέιβις. «Αγωνιστείτε για το μέλλον μας, όχι για τους πολέμους τους».

Στην πρωτεύουσα της Ιταλίας, τη Ρώμη, οι διαδηλωτές φώναζαν και κρατούσαν μια σειρά από συνθήματα, όπως «Λεφτά για σχολεία, όχι πόλεμο» και «Θέλουμε να ζήσουμε μια ζωή χωρίς το υψηλό κόστος ζωής».

Ένας άλλος επικεφαλής της ακτιβιστικής εκστρατείας, ο Giorgio Airaudo του ιταλικού συνδικάτου CGIL, περιέγραψε την παγκόσμια ημέρα δράσης ως μια «όμορφη μέρα που φοιτητές, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι συγκεντρώθηκαν για να πουν όχι στον πόλεμο και στον επανεξοπλισμό».

Η βρετανική οργάνωση Stop the War Coalition, μια αντιπολεμική ομάδα υπεράσπισης, επανέλαβε τις εκκλήσεις για υψηλότερους μισθούς και μεγαλύτερες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη – καταδικάζοντας αυτό που θεώρησαν ως προσπάθεια «μαζικού επανεξοπλισμού» των πολιτικών και «συνμμετοχή στη γενοκτονία του Ισραήλ».

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