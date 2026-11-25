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Συνελήφθησαν από αστυνομικούς τρεις ανήλικοι οι οποίοι χτύπησαν και λήστεψαν 16χρονο μέσα σε αστικό λεωφορείο.

Ειδικότερα, στην ευρύτερη περιοχή του σταθμού των ΚΤΕΛ «Μακεδονία», ενεργώντας από κοινού, προσέγγισαν ανήλικο και με χρήση σωματικής βίας, αφαίρεσαν από την κατοχή του αλυσίδα που έφερε στον λαιμό.

Από την περαιτέρω έρευνα, προέκυψε ότι για τους δράστες εκκρεμούν σήματα διαφυγής από Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων, για κλοπές, ληστείες και σωματικές βλάβες.

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