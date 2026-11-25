Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Συνελήφθησαν από αστυνομικούς τρεις ανήλικοι οι οποίοι χτύπησαν και λήστεψαν 16χρονο μέσα σε αστικό λεωφορείο.
Ειδικότερα, στην ευρύτερη περιοχή του σταθμού των ΚΤΕΛ «Μακεδονία», ενεργώντας από κοινού, προσέγγισαν ανήλικο και με χρήση σωματικής βίας, αφαίρεσαν από την κατοχή του αλυσίδα που έφερε στον λαιμό.
Από την περαιτέρω έρευνα, προέκυψε ότι για τους δράστες εκκρεμούν σήματα διαφυγής από Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων, για κλοπές, ληστείες και σωματικές βλάβες.
Διαβάστε επίσης
Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών: 18 γυναίκες δεν γύρισαν σπίτι τους στην Ελλάδα το 2026 – Σοκάρουν τα στοιχεία
Ρόδος: «Μπορούσε να είχε πάθει ασφυξία» – Τι καταγγέλλει η μητέρα του παιδιού που το ξέχασαν στο σχολικό
Θεσσαλονίκη: Σήμερα στη Δικαιοσύνη το ζευγάρι που άφησε μόνα δύο παιδιά για 5 ώρες στο σπίτι – «αχούρι»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.