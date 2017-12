Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο… τραγούδι για ατύχημα - Τι έδειξε έρευνα για ασφαλιστικές εταιρίες

Αν εκεί που οδηγείτε ακούσετε το ράδιο να παίζει αυτό το τραγούδι, αλλάξτε αμέσως σταθμό. Διατρέχετε σοβαρό κίνδυνο να τρακάρετε.

Με δύο τραγούδια μέσα στα δέκα πιο… επικίνδυνα για να τρακάρετε ο Ed Sheeran αποδεικνύεται πιο βλαβερός για την υγεία από όσο νομίζαμε. Παρόλα αυτά το πιο επικίνδυνο τραγούδι του 2017 δεν ήταν του Ed Sheeran, ήταν του Stromzy και ο τίτλος του είναι “big for your boots”. Οπότε λάβετε τα μέτρα σας από εδώ και πέρα όταν ακούτε ραδιόφωνο ενώ οδηγείτε.

Τα αποτελέσματα προέκυψαν από μια έρευνα που έκανε η εταιρεία confused.com, ένα από τα μεγαλύτερα γραφεία αξιολόγησης ασφαλιστικών εταιρειών στη Μεγάλη Βρετανία. Οι ερευνητές μελέτησαν τα 40 τοπ τραγούδια στο spotify και «μέτρησαν» το ρυθμό και την έντασή τους. Το σκεπτικό ήταν πως όσο πιο… φασαριόζικο είναι το τραγούδι τόσο περισσότερο αποσπά την προσοχή του οδηγού, έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος για ατύχημα.

Στα αποτελέσματα της έρευνας λοιπόν πίσω από τον Stormzy βρέθηκε ο Ed Sheeran με το “Castle on the hill” με αρκετά μεγάλη διαφορά ωστόσο. Για να καταλάβει κανείς το τραγούδι του Stromzy μετρήθηκε με 175 μπιτς το λεπτό και ρυθμό έντασης 0,9 με ανώτερο το 1, ενώ το τραγούδι του Sheeran είχε 100 μπιτς το λεπτό με ρυθμό έντασης 0,88. Ο Βρετανός πάντως που έχει περάσει και από το τιμόνι του... Top Gear ως διάσημος καλεσμένος που οδήγησε στην πίστα, έχει εντυπωσιακή παρουσία στην έρευνα. Έχει ένα ακόμη τραγούδι μέσα στα επικίνδυνα αλλά και το πιο ασφαλές στην λίστα των ακίνδυνων. Το “Perfect” που με 0,45 ένταση και 95 μπιτς το λεπτό είναι πρώτο στη λίστα των ασφαλέστερων.

Στην ίδια έρευνα μάλιστα υπάρχουν και τα είδη μουσικής που προσφέρουν ασφαλή και όχι, τραγούδια. Το εντυπωσιακό, όπως θα περίμενε κανείς εξάλλου, είναι πως η μέταλ μουσική δεν έχει κανένα τραγούδι στη λίστα με τα ασφαλή, οπότε αν προτιμάτε αυτό το είδος στο αυτοκίνητο έχει σοβαρό πρόβλημα. Μπορείτε όμως άφοβα να ακούτε “Bohemian Rhapsody”, “Nights in white satin”, “Dust in the wind” και άλλα κλασσικά ροκ που είναι στις λίστες με τα ασφαλή τραγούδια.

Πηγή: gazzetta