Σχολή Επιχειρηματικότητας 2017-2018: 4 πόλεις, 400 συμμετέχοντες, ένα επιχειρηματικό όνειρο

Τελευταία στάση της Σχολής Επιχειρηματικότητας για αυτή τη χρονιά η Θεσσαλονίκη

Εδώ και 3 χρόνια η Σχολή ταξιδεύει σε όλη τη χώρα με τη βοήθεια της Coca-Cola

Ο κύκλος της Σχολής Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα για το έτος 2017-2018 ολοκληρώθηκε, με τελικό σταθμό τη Θεσσαλονίκη στις 23 Μαρτίου. Μέσα από την υλοποίηση τεσσάρων Σχολών στη χώρα μας, οι νέοι επίδοξοι επιχειρηματίες κατάφεραν να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία που βασίζεται σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και στην πολύτιμη βοήθεια των επιχειρηματιών - μεντόρων. Σκοπός της Σχολής είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να συντάξουν ένα ολοκληρωμένο business plan και να τους εμπνεύσει να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα. Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στη διεθνή ΜΚΟ ThinkYoung, χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) και στηρίζεται από την Coca-Cola στην Ελλάδα, η οποία επιδιώκει να στηρίζει τους νέους της χώρας μας στην προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους ώστε να κάνουν πραγματικότητα τα επιχειρηματικά και επαγγελματικά τους όνειρα.

Η Σχολή Επιχειρηματικότητας από το 2015 που υλοποιείται στη χώρα μας, έχει προσελκύσει περισσότερες από 1600 συμμετοχές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Πάτρα. Από τους συνολικά 700 συμμετέχοντες που εξασφάλισαν τη θέση τους σε μία από τις Σχολές, έχουν προκύψει περισσότερες από 70 επιχειρηματικές ιδέες, οι οποίες έγιναν ολοκληρωμένα business plans μέσα σε 5 μόνο ημέρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ιδέας που οδηγήθηκε από την έμπνευση στην πράξη μέσα από τη Σχολή Επιχειρηματικότητάς είναι η Unique Minds, μια start-up MKO που σκοπό έχει να βοηθήσει μαθητές να ακολουθήσουν τη σωστή για αυτούς ακαδημαϊκή κατεύθυνση. Οι ιδρυτές της πρωτοβουλίας αυτής κατάφεραν να υλοποιήσουν την ιδέα τους μετά από τη συμμετοχή τους στη Σχολή Επιχειρηματικότητας, και στη συνέχεια να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας σε εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Βέλγιο με θέμα τη νεανική επιχειρηματικότητα.

H Σίσσυ Ηλιοπούλου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας Coca-Cola για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα δήλωσε: «Eίμαστε πολύ υπερήφανοι που στην Coca-Cola, δίνουμε ευκαιρίες στους νέους της χώρας μας να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους μέσα από τις Σχολές Επιχειρηματικότητας αλλά και των άλλων προγραμμάτων μας. Μας χαροποιεί επίσης ιδιαίτερα το γεγονός, ότι η τελευταία Σχολή Επιχειρηματικότητας για το 2017-2018 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη που επισκεπτόμαστε για δεύτερη φορά και ξεπέρασε για ακόμη μία φορά τις προσδοκίες όσον αφορά στις συμμετοχές αλλά και τις φρέσκες, καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που παρουσιάστηκαν από τους συμμετέχοντες.»

Η Σχολή Επιχειρηματικότητας εντάσσεται στην ευρύτερη πλατφόρμα προγραμμάτων της Coca-Cola και της Coca-Cola Τρία Έψιλον που απευθύνονται στους νέους της χώρας μας με στόχο να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν έμπρακτα στην αναζήτηση εργασίας, στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και στην αξιοποίηση ευκαιριών για το μέλλον που ονειρεύονται. Από το 2015 έως και σήμερα, περίπου 4000 νέοι έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα, όπως οι Σχολές Επιχειρηματικότητας, το Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχολησιμότητας Youth Empowered, αλλά και το πρόγραμμα αμειβόμενης απασχόλησης ReGeneration, μια πρωτοβουλία των Global Shapers Athens Hub που υποστηρίζεται ενεργά, μεταξύ άλλων, από τo Ίδρυμα της Coca-Cola (Τhe Coca-Cola Foundation) και την Coca-Cola.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη Σχολή Επιχειρηματικότητας και τις δράσεις της μπορείτε να βρείτε στο www.entrepreneurshipschool.com

Σχετικά με το Entrepreneurship School

Tο Entrepreneurship School διοργανώνεται από το 2011 σε ετήσια βάση στις Βρυξέλλες και το Χονγκ Κονγκ, ενώ προσφάτως έχει επεκταθεί στη Μαδρίτη, το Ναϊρόμπι, το Μιλάνο, τη Γενεύη και την Αθήνα. Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 500 νέοι από όλο τον κόσμο έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με επιτυχημένους επιχειρηματίες και να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. «Καθηγητές» έχουν υπάρξει, μεταξύ άλλων, ο ιδρυτής του Wall Street Institute International, και η συνιδρυτής της TOMTOM, ενώ το Entrepreneurship School συνεργάζεται επίσης με τις εταιρείες Google, Huawei, Amway, The Coca-Cola Company, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορείτε να δείτε στιγμιότυπα από προηγούμενες διοργανώσεις εδώ. www.entrepreneurshipschool.com

Σχετικά με τη ThinkYoung:

Η ThinkYoung είναι το πρώτο think tank που εστιάζει στους νέους. Ιδρύθηκε στις Βρυξέλλες το 2007, και διατηρεί γραφεία στη Γενεύη και το Χονγκ Κονγκ. Είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, με στόχο να κάνει τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος για τους νέους, μέσω της διεξαγωγής υψηλής ποιότητας έρευνας για τις απόψεις των νέων ανθρώπων, και της συμμετοχής τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Με βάση την έρευνα, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και εργαστήρια για την κατάρτιση των νέων, ώστε να τους παράσχει τα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να έχουν θετικό αντίκτυπο στους χώρους και τις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται. www.thinkyoung.eu

Σχετικά με το The Coca-Cola Foundation:

Το The Coca-Cola Foundation είναι το παγκόσμιο φιλανθρωπικό Ίδρυμα της The Coca-Cola Company. Από την ίδρυσή του, το 1984, το Ίδρυμα έχει διαθέσει περισσότερα από 840 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές για την υποστήριξη βιώσιμων κοινωνικών πρωτοβουλιών σε όλο τον κόσμο.

H The Coca-Cola Company και το The Coca-Cola Foundation, δεσμεύονται να προσφέρουν το 1% των καθαρών ετήσιων κερδών της εταιρείας στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται, με στόχο να υποστηρίξουν ενεργά την βιώσιμη ανάπτυξη και μακροπρόθεσμα το μέλλον τους. Ειδικά για την Ελλάδα, εκτός από την υποστήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης και της εξέλιξης των νέων, το Ίδρυμα της Coca Cola έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες για την ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων, καθώς και προγράμματα ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών, προσφέροντας σχεδόν $4 εκατομμύρια στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε χρόνων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το The Coca-Cola Foundation, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.coca-colacompany.com/our-company/the-coca-cola-foundation.

Σχετικά με την The Coca-Cola Company:

Η The Coca-Cola Company (NYSE:KO) είναι η μεγαλύτερη εταιρεία μη αλκοολούχων ποτών στον κόσμο, με περισσότερα από 500, ανθρακούχα ή μη, εμπορικά σήματα και περισσότερες από 3.800 επιλογές προϊόντων. Μαζί με την Coca-Cola, ένα από τα πιο πολύτιμα και αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα στον κόσμο, η The Coca-Cola Company εμπορεύεται 20 brands αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων 18 είναι διαθέσιμα σε επιλογές με μειωμένες, χαμηλές ή και καθόλου θερμίδες. Το χαρτοφυλάκιο της The Coca-Cola Company περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα brands Diet Coke, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Dasani, vitaminwater, Powerade, Minute Maid, Simply, Del Valle, Georgia και Gold Peak. Μέσω του μεγαλύτερου συστήματος διανομής στον κόσμο, αποτελεί τον No. 1 προμηθευτή σε όλες τις κατηγορίες μη αλκοολούχων ποτών, ανθρακούχων ή μη. Καταναλωτές σε περισσότερες από 200 χώρες απολαμβάνουν τα προϊόντα της, περισσότερες από 1,9 δισ. φορές την ημέρα.

Διατηρώντας τη δέσμευσή της για διαμόρφωση βιώσιμων κοινωνιών, η The Coca-Cola Company επικεντρώνεται σε πρωτοβουλίες που μειώνουν το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, δημιουργούν ένα ασφαλές, χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον εργασίας για τους εργαζομένους της και ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται. Σε συνεργασία με τους κατά τόπους εμφιαλωτές της, η The Coca-Cola Company βρίσκεται ανάμεσα στους 10 κορυφαίους εργοδότες παγκοσμίως, με περισσότερους από 700.000 συνεργάτες.

Η Coca-Cola Hellas είναι θυγατρική εταιρεία της The Coca-Cola Company με ευθύνη για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τη χάραξη της στρατηγικής marketing, την προώθηση, την έρευνα αγοράς, τη διαφήμιση και την προστασία της φήμης των προϊόντων της The Coca-Cola Company. Παρέχει επίσης τεχνογνωσία και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα προϊοντικής επικοινωνίας, καθώς και υπηρεσίες για τη διασφάλιση των ποιοτικών ελέγχων των προϊόντων. Στην Ελλάδα, εμφιαλωτής της The Coca-Cola Company είναι η Coca-Cola Τρία Έψιλον που μαζί με την Coca-Cola Hellas, αποτελούν το Σύστημα της Coca-Cola στην Ελλάδα.

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον δραστηριοποιείται εδώ και 47 χρόνια στην ελληνική αγορά και αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής μη αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα, όπου παράγεται το 96% των προϊόντων της. Ανήκει στον Όμιλο Coca-Cola HBC, έναν από τους μεγαλύτερους εμφιαλωτές και διανομείς των προϊόντων της The Coca-Cola Company παγκοσμίως και τον μεγαλύτερο στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την The Coca-Cola Company, επισκεφτείτε το Coca-Cola Journey στοwww.coca-colacompany.com, ακολουθήστε μας στο Twitter στο twitter.com/CocaColaCo, επισκεφτείτε το blog www.coca-colablog.com ή βρείτε μας στο Linkedin, στο www.linkedin.com/company/the-coca-cola-company.