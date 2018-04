H Denise Jannah Quartet ζωντανεύει τον μύθο της Ella στο Ηalf Note

«Αυτή η γυναίκα μπορεί να σε κάνει να ονειρευτείς, να κλάψεις και να ερωτευτείς. Τι περισσότερο μπορεί να ζητήσεις…;» (The Music Advocate, Washington). Η άποψη αυτή περιγράφει ακριβώς αυτό που εκπέμπει η σπουδαία Denise Jannah, μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές στην τζαζ παγκοσμίως, που για πρώτη φορά θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε στην Αθήνα τις επόμενες μέρες.

Η γεννημένη στο Paramaribo του Suriname το 1956 πολυτάλαντη καλλιτέχνης με την εξαιρετική σκηνική παρουσία, την πλούσια φωνητική γκάμα και το μοναδικό φραζάρισμα, έχει το χάρισμα να κάνει το κοινό της να νιώθει τόσο άνετα, σαν να τους έχει στο σαλόνι του ίδιου του σπιτιού της! Αν και η σπουδαία πορεία και αναγνώρισή της ξεκίνησε κάπως αργά, η Denise έκανε αίσθηση όπου κι αν εμφανιζόταν. Αρχικά με σπουδές και ενασχόληση με διάφορα είδη μουσικής και πολλές περιπλανήσεις στην World μουσική, το Gospel, την Latin, την Jazz, το R&B και το μιούζικαλ, η Denise Jannah ξεκίνησε να ηχογραφεί με την EMI και με την κλασσική jazz εταιρεία δίσκων Timeless με μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό. Το 1994 της απονεμήθηκε το πρώτο της βραβείο Edison για την συνολική της μέχρι τότε παρουσία, ένα βραβείο που έχει πάρει και η θρυλική Sarah Vaughn! Εκεί την ανακάλυψε η ιστορική Blue Note Records και της πρότεινε πολυετή συνεργασία.

Από το σημείο αυτό και μετά, η καριέρα της θα απογειωθεί, θα γίνει γνωστή στην Αμερική και θα υπάρξει παγκόσμια αναγνώριση. Ο Mark Stryker της Detroit Press εμφατικά σημείωσε ότι “…καλλιτέχνες σαν την Jannah μπορούν και προσεγγίζουν τα standards μιας Ella Fitzgerald, μιας Sarah Vaughn ή μιας Carmen McRae”! Με την Blue Note η Denise θα ηχογραφήσει 3 πολύ επιτυχημένους δίσκους αλλά και σχετικά πρόσφατα (2012) ένα εξαιρετικό τριπλό άλμπουμ “Best of the Blue Note Years” με τα καλύτερα της δουλειάς της στην εταιρεία αυτή.

Τα τελευταία 20 χρόνια η Denise Jannah περιοδεύει σε όλο τον κόσμο, εμφανιζόμενη στα μεγαλύτερα club ή τα σημαντικότερα Φεστιβάλ αλλά και στα μεγαλύτερα θέατρα ή σε εκδηλώσεις προέδρων κρατών. Όμως η δραστηριότητά της δεν περιορίζεται στο τραγούδι αλλά επεκτείνεται στη σύνθεση, την εκπαίδευση, την στιχουργία αλλά και την ηθοποιία. Με συμμετοχή στα musical “A night at the Cotton Club”, “Ain’t Misbehavin” και “R.E.S.P.E.C.T’, η Denise έχει ήδη διευθύνει φωνητικά 8 διεθνή παραγωγές.

Το 2014, με αφορμή την μουσικο-θεατρική παραγωγή “ELLA” με πρωταγωνίστρια φυσικά την ίδια, η Jannah ουσιαστικά θα γίνει ..η Ella και θα γνωρίσει τεράστια επιτυχία. Αποτέλεσμα της επιτυχίας αυτής είναι το έργο αυτό να έχει παιχτεί σε περισσότερα από 70 θέατρα! Το 2015 η Denise κυκλοφόρησε μάλιστα με επιτυχία και τον δίσκο της με τίτλο “ELLA! Denise Jannah sings Ella Fitzgerald” αποκλειστικά με τραγούδια που έκανε γνωστά η ίδια η Ella. Πέρυσι άλλωστε συμπληρώθηκαν και γιορτάστηκαν δεόντως σε παγκόσμιο επίπεδο τα 100 χρόνια από την γέννησή της εμβληματικής φωνής της jazz ! Με το project αυτό λοιπόν και πλαισιωμένη από το εξαιρετικό κουαρτέτο της, η Denise Jannah θα μας δώσει κάποιες πτυχές του σπουδαίου της ταλέντου και της κρυστάλλινης φωνής της. Για 4 βράδια, η μεγάλη τζαζ ερμηνεία και η Ella Fitzgerald γιορτάζονται όπως τους πρέπει από την απολαυστική Denise Jannah και την μπάντα της.

Denise Jannah - vocals

Wolf Martini - guitar

Sven Happel - contrabass

Rene Winter - drums

HALF NOTE JAZZ CLUB

Τριβωνιανού 17, Μετς

Ώρα έναρξης: Παρ. & Σαβ.: 22.30, Κυρ. & Δευτ.: 21.30

Είσοδος: 20 ευρώ (μπαρ), 25 ευρώ (Β’ Ζώνη), 30 ευρώ (Α’ Ζώνη) *** την Δευτέρα 16/4 έκπτωση 5 ευρώ σε όλες τις ζώνες για κατόχους κάρτας ανεργίας και φοιτητές

Προπώληση: www.viva.gr

Καταστήματα: Seven Spots, Reload Stores, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 210 9213310

www.halfnote.gr

www.facebook.com/halfnote.gr