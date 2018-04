Sun: Στημένη η κλήρωση του Champions League

Αν αποδειχθεί αληθινό, θα αποτελέσει σκάνδαλο μεγατόνων για το ευρωπαϊκό -και όχι μόνο- ποδόσφαιρο, καθώς αγγίζει τον κορυφαίο ποδοσφαιρικό θεσμό σε συλλογικό επίπεδο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Sun, η κλήρωση των ημιτελικών του Champions League που έβγαλε τα ζευγάρια Λίβερπουλ-Ρόμα και Ρεάλ-Μπάγερν ήταν στημένη.

If this is true, it's a sad day for football, roma's website selling tickets for the champions leauge semi final a day before the draw is made. Time will tell pic.twitter.com/YIfAKZG1U2 — Aaron O Donnell (@corkey112) 13 Απριλίου 2018

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι μια ημέρα πριν την κλήρωση, οι οπαδοί της Ρόμα είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν διαδυκτιακά εισιτήριο για τον ημιτελικό, μεταξύ της ιταλικής ομάδας και της... Λίβερπουλ.

Roma are selling tickets for champions league against Liverpool and the draw ain't even done yet, knew the #championsleague draw is set up pic.twitter.com/5lqJAc24vr — GoonerÖzil11 (@Illy4afc) 13 Απριλίου 2018

Η συγκεκριμένη προσφορά εξαφανίστηκε γρήγορα από το σαίτ της Ρόμα, ωστόσο χρήστες των social media πρόλαβαν να κρατήσουν screenshots και να αρχίσουν να διερωτούνται για το αδιάβλητο της κλήρωσης.

So. Roma knew yesterday that they'd be playing Liverpool as they advertised tickets on their website. But it's not fixed of course. — PrestwichBlue (@PrestwichBlue) 13 Απριλίου 2018

Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει διάφορες θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τις κληρώσεις της UEFA, θεωρίες που η ομοσπονδία έχει διαψεύσει κατηγορηματικά.

Πηγή: The Sun