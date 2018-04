Επίθεση ΗΠΑ-Βρετανίας-Γαλλίας στη Συρία – Στόχος εγκαταστάσεις σχετικές με χημικά όπλα λέει η Ουάσιγνκτον

Τουλάχιστον έξι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στις 4 π.μ. του Σαββάτου στη Δαμασκό και σύννεφα καπνού φαίνονται πάνω από τη συριακή πρωτεύουσα, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο πρακτορείο Ρόιτερς.

Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι δυνάμεις αεράμυνας αντιμετωπίζουν επίθεση των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Βρετανίας.

Για πολλές δυνατές εκρήξεις έκανε λόγο ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι ένα επιστημονικό ερευνητικό κέντρο και στρατιωτικές βάσεις στη Δαμασκό χτυπήθηκαν σε μια επίθεση των δυνάμεων ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Βρετανίας.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρετανικές δυνάμεις έπληξαν ένα «στρατιωτικό συγκρότημα» κοντά στη Χομς στη δυτική Συρία ως αντίποινα στη φερόμενη χρήση χημικών όπλων από το συριακό καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Η βρετανική συνεισφορά στη συντονισμένη δράση πραγματοποιήθηκε από τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη Tornado GR4 της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωσή του.

«Εκτόξευσαν πυραύλους Storm Shadow ενάντια σε στρατιωτικό σύμπλεγμα, 24 χιλιόμετρα δυτικά της Χομς».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία, με τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, για την τιμωρία του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ για φερόμενες επιθέσεις σε πολίτες με χημικά όπλα στην πόλη Ντούμα.

Δήλωσε ότι διέταξε επιθέσεις ακριβείας ενάντια σε εγκαταστάσεις χημικών όπλων στη Συρία.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν διέταξε τη γαλλική στρατιωτική επέμβαση στη Συρία μαζί με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία.

"Εξουσιοδότησα τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις να διεξάγουν συντονισμένες και στοχευμένες επιθέσεις για να υποβαθμίσουν τις δυνατότητες χημικών όπλων του συριακού καθεστώτος", δήλωσε η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι.

