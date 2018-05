Γάμος Χάρι-Μέγκαν Μαρκλ: Η ομιλία-ύμνος στην αγάπη (Photos)

Από όλες τις πρωτοτυπίες/παραβάσεις του πρωτοκόλλου που είχε ο βασιλικός γάμος μεταξύ του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, αυτή που έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η ομιλία του Αμερικάνου ιερέα Μάικλ Κάρι, η οποία συγκίνησε όλους τους καλεσμένους στο ναό.

Ο Αμερικανός ιερέας, που διάλεξαν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, μόνο τυχαία επιλογή δεν ήταν. Ο Κάρι είναι ο πρώτος Αφροαμερικανός προεδρεύοντας επίσκοπος της κατά κύριο λόγο «λευκής» επισκοπικής εκκλησίας στις ΗΠΑ.

Και ο Κάρι συγκλόνισε τους πάντες με μια ομιλία-ύμνο στην αγάπη, όπου παρέθεσε κείμενα από την Αγία Γραφή, όπως μέρος της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, όπου μιλά για το δώρο της αγάπης που έχει τόσο μεγάλη αξία και ξεπερνά κάθε αρετή.

"Love is the only way" - Meghan and Harry hold hands and smile through Reverend Michael Curry's address pic.twitter.com/ObeZe8iova