Δολοφόνησαν στο Τορόντο τον ομογενή επιχειρηματία Μάθιου Στάικο

Νεκρός από τα πυρά αγνώστων έπεσε ο ελληνικής καταγωγής επιχειρηματίας Μάθιου – Ματθαίο- Στάικο (Matthew Staikos), 37 ετών, στο Yorkville του Τορόντο.

Τον άτυχο ομογενή, ανέφεραν τοπικά ΜΜΕ, βρήκαν οι ομάδες πρώτων βοηθειών που ανταποκρίθηκαν στις αναφορές για περιστατικό πυροβολισμών στις Bay St. και Yorkville Ave. περί τις 11:30 το βράδυ της Δευτέρας.

Η Αστυνομία του Τορόντο (Toronto Police) έλαβε αναφορές για τουλάχιστον τρεις πυροβολισμούς. Ο Μάθιου Στάικος φέρεται να είχε τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι και το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως δολοφονία.

Στην περιοχή όπου έγινε το συμβάν, διατηρεί κατάστημα ένας άλλος ομογενής, ο κ. Χάρι Παπαδόπουλος (Harry Papadopoulos), το «Herman Sellers Gough Furs».

«Οταν κάλεσε η Ασφάλεια, νόμιζα ότι πρόκειται για διάρρηξη. Επειτα διαπίστωσα τι είχε συνέβη. Αυτό δε συμβαίνει συνήθως», δήλωσε στην «Toronto Sun». «Υποθέτω είναι σημάδι των καιρών, αλλά είναι αρκετά σοκαριστικό», είπε στο «Global News».

Ο Μάθιου Στάικος, σύμφωνα με την εφημερίδα, είναι το 36ο θύμα δολοφονίας στην πόλη για το 2018. Η νεκροψία του είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη.

Monday May 28, 2018 11:30pm police responded to a call for a shooting Bay St/Yorkville Ave~Suspect is black, 5'10", medium build~silver/grey 4D Mercedes~Victim ID~Matthew Staikos, 37 of Toronto~Info call

Detective Omar Khan

416-808-7400~Anon Crime Stoppers tips 1-800-222-8477 pic.twitter.com/2ucjtp3G75