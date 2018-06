Μετεωρίτης κάνει τη νύχτα μέρα στην Κίνα (Video)

Τη νύχτα σε μέρα μετέτρεψε ένας μεγάλος μετεωρίτης στην πόλη Yunnan στην νοτιοδυτική Κίνα.

Αν και κράτησε μόνο λίγα δευτερόλεπτα, το θέαμα εντυπωσίασε τους ντόπιους που πρόλαβαν να το καταγράψουν σε βίντεο.

Η έντονη λάμψη προήλθε από την ανάφλεξη του μετεωρίτη όταν εισήλθε στην ατμόσφαιρα.

Incredible moment: A meteorite was captured in the city of Jinghong, southwest China's #Yunnan Province on Friday and lit up the night sky. pic.twitter.com/fuM14KpuQ0