Μοναδικές -και άκρως τρομακτικές- στιγμές έζησαν αυτόπτες μάρτυρες το βράδυ της Παρασκευής στην επαρχία Γιουνάν στη νοτιοανατολική Κίνα

Αίτιο του δέους τους ήταν ένας μετεωρίτης ο οποίος φώτισε εντυπωσιακά τον νυχτερινό ουρανό.

Ο μετεωρίτης πέρασε πάνω από τους ουρανοξύστες της πόλης Τζιντζόνγκ στις 9:41 το βράδυ αφήνοντας πίσω του ένα φλεγόμενο «μονοπάτι» καθώς έσκιζε το νυχτερινό ουρανό.

Incredible moment: A meteorite was captured in the city of Jinghong, southwest China's #Yunnan Province on Friday and lit up the night sky. pic.twitter.com/fuM14KpuQ0