Απίστευτο: Βραζιλιάνοι έκαναν την... κηδεία της Γερμανίας μετά τον αποκλεισμό (Video)

Οι Βραζιλιάνοι δεν ξέχασαν τη συντριβή από την Γερμανία στο Μουντιάλ του 2014 και γι` αυτό το λόγο φρόντισαν να την... κηδεύσουν με όλες τις τιμές!

Φίλοι της «σελεσάο», κρατώντας σημαίες της Βραζιλίας, βγήκαν στους δρόμους μετά την ήττα-αποκλεισμό των Γερμανών από τους «16» της διοργάνωσης στη Ρωσία, κρατώντας δύο αυτοσχέδια φέρετρα διακοσμημένα με τις σημαίες της Γερμανίας.

Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο και οι Βραζιλιάνοι δεν ξέχασαν την ταπεινωτική ήττα, μέσα στο ίδιο τους το «σπίτι», με 7-1 από τα «πάντσερ».

Δείτε το απίστευτο βίντεο:

So Brazil held a funeral for Germany's hopes of winning the World Cup pic.twitter.com/7TCItOMt3o