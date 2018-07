Τραγωδία στο Μεξικό: Έκρηξη σε αποθήκη πυροτεχνημάτων - Πολλά τα θύματα (Photos, Video)

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και διασώστες, σκοτώθηκαν σήμερα όταν εξερράγη μια αποθήκη πυροτεχνημάτων στο Τουλτεπέκ, στο βόρειο Μεξικό. Η πόλη αυτή είναι γνωστή για τα πυροτεχνήματα που κατασκευάζονται εκεί αλλά και για τα πολλά παρόμοια δυστυχήματα που έχουν σημειωθεί στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Ο Αλεχάντρο Οσούνα, υψηλόβαθμος στέλεχος της κυβέρνησης της Πολιτείας του Μεξικού, είπε στη δημόσια τηλεόραση ότι σημειώθηκαν δύο εκρήξεις. Μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν κάποιοι περαστικοί και διασώστες που έφτασαν στο σημείο για να βοηθήσουν, μετά την πρώτη έκρηξη.

Ο κυβερνήτης της Πολιτείας του Μεξικού, Αλφρέδο δελ Μάσο, είπε ότι έχει δώσει εντολή στους υπουργούς Εσωτερικών και Υγείας να μεταβούν αμέσως στην περιοχή για να βοηθήσουν τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Reforma, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μετά την έκρηξη έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο. Καταστράφηκαν τουλάχιστον τέσσερα εργαστήρια πυροτεχνημάτων.

Aftermath of the explosion at a fireworks factory in Tultepec, #Mexico that left 12 people dead. pic.twitter.com/WeoN9UJEUG