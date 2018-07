Τρόμος στην ελληνική συνοικία του Τορόντο - Μια νεκρή και 13 τραυματίες από ένοπλη επίθεση

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν στο Τορόντο το βράδυ της Κυριακής· ο δράστης της επίθεσης αυτής είναι νεκρός, μεταδίδουν καναδικά πρακτορεία ειδήσεων και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Υπήρξαν αναφορές για πυρά στη συνοικία Γκρίκταουν, περί τις 22:00 τοπική ώρα (05:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο CityNews.com.

BREAKING: Multiple people shot on Danforth Av in Greektown. Victims are spread across many blocks. pic.twitter.com/PvobE1so81