Αντόνιο Μπαντέρας: Η καρδιά μου είναι στους Έλληνες που υποφέρουν

Ο διάσημος σταρ του Χόλιγουντ, Αντόνιο Μπαντέρας εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό μέσω ανάρτησής του στο Twitter. Όπως έγραψε, η καρδιά του είναι με τους Έλληνες, οι οποίοι υποφέρουν από τις τρομακτικές συνέπειες της πυρκαγιάς.

Το μήνυμα είναι στα αγγλικά και στα ισπανικά, ενώ ο Αντόνιο Μπαντέρας έχει προσθέσει στην ανάρτησή του μία φωτογραφία από το φλεγόμενο τοπίο.

My heart is with the Greek people that are suffering the terrible effects of a devastating fire.



Mi corazón con el pueblo griego que sufre los terribles efectos del devastador fuego.



( Angelos Tzortzinis/Agence France-Presse) pic.twitter.com/RTQ2l943yp