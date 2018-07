Λάκης Λαζόπουλος: Η φωτογραφία και το μήνυμα για τις φονικές πυρκαγιές που ανέβασε στα social media

Οταν εχω εσενα... Οι στιχοι του τραγουδιου που εγραψα και μελοποιησε ο Σταματης Κραουνακης θα εχουν για παντα στο μυαλο μου αυτη την εικονα. Μια εικονα απ το μελλον αγκαλιαστηκε μ ενα στιχο απ το παρελθον.

A post shared by Lakis Lazopoulos (@lakislazopoulos_official) on Jul 25, 2018 at 10:29am PDT