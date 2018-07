Το νοσοκομείο έγινε... ενυδρείο: Πλημμύρρισε και γέμισε... ψάρια! (Video)

Ο μουσώνας στην Ινδία, που έχει προκαλέσει τον θάνατο 545 ανθρώπων από τον Μάιο, προξένησε πλημμύρα μέσα σε νοσοκομείο του κρατιδίου Μπιχάρ, στη βορειοανατολική Ινδία, όπου ψάρια βρέθηκαν να κολυμπούν μέσα στους διαδρόμους και στον θάλαμο εντατικής νοσηλείας, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Ενώ το ακάθαρτο νερό εισέρεε μέσα στην μονάδα εντατικής νοσηλείας στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ναλάντα στην Πάντα, την πρωτεύουσα του Μπιχάρ, οι ασθενείς οχυρώθηκαν όπως μπορούσαν στα κρεβάτια τους περιμένοντας να περάσει ο χείμαρρος. Μάλιστα, ο συγγενής ενός ασθενή έπιασε ένα ψάρι.

