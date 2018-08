Ρωσικό ΥΠΕΞ κατά της εφημερίδας Kontra: Εχθρικοί και ηλίθιοι υπαινιγμοί κηλίδα στην ελληνική δημοσιογραφία (Photo)

Σκληρή γλώσσα κατά της εφημερίδας Kontra news χρησιμοποίησε σε tweet το ρωσικό υπουργείο εξωτερικών, σχολιάζοντας πρωτοσέλιδο το οποίο έκανε λόγο για σχεδιαζόμενη «εκτροπή» στην ΔΕΘ, η οποία χρηματοδοτείται από μαύρα ταμεία της ρωσικής κυβέρνησης.

Στο tweet αναφέρεται: «Τέτοιοι εχθρικοί και ειλικρινώς ηλίθιοι υπαινιγμοί είναι κηλίδα στην ελληνική δημοσιογραφία. Οι ισχυρισμοί της Κontra news είναι αδιανόητοι δεδομένου των θερμά συναισθήματων και του σεβασμού στην Αθήνα σαν ίσο εταίρο.»

Such hostile and frankly stupid anti-#Russian insinuations are a stain on #Greek journalism. The allegations of Kontra News are absurd given our warm feelings and respect for #Athens as an equal partner. #Russia. https://t.co/xc6aFP7oYr pic.twitter.com/0aGWhK1iiM