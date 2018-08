Σφαγή στον Καναδά: Τέσσερις νεκροί στο Φρέντρικτον (Video)

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στην πόλη Φρέντρικτον στον ανατολικό Καναδά, ανακοίνωσε την Παρασκευή η αστυνομία.

Η αστυνομία του Φρέντρικτον ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter ότι το επεισόδιο βρίσκεται σε εξέλιξη και υπάρχουν πολλές απώλειες.

Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία συνέστησε να αποφεύγεται η περιοχή του συμβάντος και στους κατοίκους να «παραμείνουν στα σπίτια τους με τις πόρτες κλειδωμένες προς το παρόν για την ασφάλειά τους».

«Θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες όσο πιο σύντομα μπορούμε», ανέφερε η αστυνομία στο Twitter, σύμφωνα πάντα με το BBC.

We have heard what sounds to be four gunshots in the last few minutes @CTVAtlantic pic.twitter.com/l31i8xGtDa