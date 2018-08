Δεν τα παρατά ο Βρυώνης: Διεκδικεί και πάλι τηλεοπτική άδεια

Δεν τα παρατά ο Φίλιππος Βρύωνης. Ο επιχειρηματίας σύμφωνα με δημοσιεύματα εμφανίζεται αποφασισμένος να διεκδικήσει μια από τις δύο «ορφανές» άδειες γενικούς περιεχομένου.

Όπως αναφέρει το ένθετο «Secret» των Παραπολιτικών ο διαφημιστής έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες προκειμένου να καταθέσει φάκελο. Θυμίζουμε ότι από τις επτά άδειες που είχαν προκηρυχθεί είχαν δοθεί οι πέντε.

Οι δύο παραμένουν προς διεκδίκηση από κάθε ενδιαφερόμενο μέχρι και την προκήρυξη των θεματικών αδειών.

Μια από αυτές είχε διεκδικήσει και ο Φίλιππος Βρύωνης όπου είχε καταθέσει φάκελο στο ξεκίνημα της διαδικασίας. To ΕΣΡ είχε ζητήσει από τον Φίλιππο Βρυώνη να προσκομίσει στοιχεία από τα οποία θα προέκυπτε η πλήρης εξόφληση µε τραπεζικό δανεισµό του συνολικού πιστωµένου τιµήµατος, για τη µεταβίβαση των µετοχών της M.P.J. Holdings LTD από την εταιρία A-ORIZON Media LTD στη Martine-Nadine Bolle.

Τα στοιχεία που δόθηκαν δεν ήταν πλήρη κι έτσι ο φάκελος απορρίφθηκε τόσο από το ΕΣΡ όσο και από το ΣτΕ που είχε προσφύγει ο επιχειρηματίας. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα από το «Secret» ο Βρυώνης έχει ήδη έτοιμο μέρος της υποδομής για τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας.

Μάλιστα πολλά από τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν εργάζονται ήδη στο Νέο Κανάλι, δικής του ιδιοκτησίας.

