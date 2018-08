«Μόνο εσύ!» - Συγκινητικό μήνυμα Ζαμπίδη σε «αντίπαλό» του που πάσχει από καρκίνο (Photo)

Ο φίλος και συναθλητής μου Kid Yamamoto, ένας από τους μεγαλύτερους και δυνατότερους αθλητές της κατηγορίας παγκοσμίως, παλεύει με έναν πολύ "δυνατό αντίπαλο" όπως ο καρκίνος. Εύχομαι και προσεύχομαι να καταφέρει να τον βγάλει νοκ άουτ και να επανέλθει στην φυσιολογική του ζωή. Kid συνέχισε την δυνατή μάχη και βγες νικητής, όπως μόνο ΕΣΥ ξέρεις. -------------------- My friend and fellow athlete Kid Yamamoto, one of the world's greatest and strongest athletes, is fighting against a very "strong opponent" like cancer. I wish and pray that he will be able to knock out cancer and return to his normal life. Kid continue the strong battle and win like only YOU know. #kidyamamoto #staystrong #alwaysafighter

A post shared by Iron Mike Zambidis Official (@ironmikezambidisofficial) on Aug 30, 2018 at 3:44am PDT