Επαφές Τσίπρα με Μοσκοβισί, Μπούλμαν, Τσίμερ και Βέμπερ

Σειρά διμερών συναντήσεων είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Στρασβούργο, στο περιθώριο της ομιλίας του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μετά το πέρας της ομιλίας του ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, Πιέρ Μοσκοβισί, τον πρόεδρο της Ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Σοσιαλδημοκρατών, Ούντο Μπούλμαν, την επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς - Βόρειας Πράσινης Αριστεράς, Γκάμπι Τσίμερ και τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ.

Good discussion with my friend @tsipras_eu. I agree with him: populism is the enemy of European democracy. pic.twitter.com/uwRlDM7bVi