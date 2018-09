Είχε άγιο... - Δημοσιογράφος σώθηκε παρά τρίχα από κομμάτι... ουρανοξύστη που έπεσε δίπλα του (Video)

Τύχη βούνο είχε δημοσιογράφος του κρατικού κινεζικού πρακτορείου ειδήσεων, ο οποίος βρισκόταν στην πόλη Σεντζέν, προκειμένου να καλύψει τον τυφώνα Μανγκούτ ο οποίος σαρώνει την Κίνα.

Την ώρα που ο δημοσιογράφος έκανε απευθείας μετάδοση μέσα στη βροχή και τον αέρα, ένα τεράστιο κομμάτι γυαλιού από παρακείμενο ουρανοξύστη έπεσε λίγα μέτρα πίσω του με τρομερό θόρυβο.

A glass panel of a skyscraper fell to the ground when a journalist was doing a live report in Shenzhen, China. #TyphoonMangkhut pic.twitter.com/BalvOhawP2