Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Ανακοινώθηκε ο καλλιτεχνικός προγραμματισμένος

«”Τι σου αρέσει;”

Αυτή η ερώτηση αρκεί αν θέλεις να γνωρίσεις κάποιον σε λίγα λεπτά.

Σε εμάς αρέσουν η περιέργεια, η απόλαυση, η έκπληξη, η Αθήνα, οι πόλεις, η αδρεναλίνη, η γνώση, η απόκλιση, η δουλειά, η μνήμη, το παρόν, η έμπνευση, οι ιστορίες, οι σχέσεις.

Μας αρέσει να πυροδοτούμε συζητήσεις για τα σημαντικά που δεν είναι αυτονόητα, για τη δημοκρατία, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη.

Οι κοινές μας λέξεις είναι η σύνδεσή μας».

Αφροδίτη Παναγιωτάκου

Διευθύντρια Πολιτισμού Ιδρύματος Ωνάση

ΘΕΑΤΡΟ

T ο Σώσε του Michael Frayn

Σκηνοθεσία: Έκτορας Λυγίζος

10 έως 21 Οκτωβρίου 2018 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

The Factory

Omar Abusaada – Mohammad Al Attar

8 έως 11 Νοεμβρίου 2018 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

Bubble Jam

Daniel Wetzel ( Rimini Protokoll )

24 Νοεμβρίου 2018 έως 21 Απριλίου 2019 | Εφηβική Σκηνή

Θέατρο κούκλας - Η Στέγη ταξιδεύει

Μικρός οδηγός για υποψήφιους σκοινοβάτες

Σκηνοθεσία: Στάθης Μαρκόπουλος (Κουκλοθέατρο Αγιούσαγια)

Νοέμβριος 2018 - Μάιος 2019 | Εκτός Στέγης

Ithaca , our Odyssey

Christiane Jatahy

29 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2018 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ; του Edward Albee

Σκηνοθεσία: Μαρία Πανουργιά

12 έως 23 Δεκεμβρίου 2018 | Μικρή Σκηνή | 21:00

Crash Park : Η ζωή ενός νησιού

Philippe Quesne

28 έως 30 Δεκεμβρίου 2018 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

Τρεις Αδερφές του Άντον Τσέχοφ

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Ξανθόπουλος

16 έως 27 Ιανουαρίου 2019 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

Η Δίκη

Krystian Lupa

6 έως 10 Μαρτίου 2019 | Κεντρική Σκηνή

Onassis Youth Festival

19 έως 21 Απριλίου 2019 | Μικρή Σκηνή



Onassis Fast Forward Festival 6

5 έως 19 Μαΐου 2019 | Εντός & εκτός Στέγης

ΧΟΡΟΣ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ



Body Politics

26 έως 30 Οκτωβρίου 2018 | Μικρή Σκηνή & Εκθεσιακός Χώρος -1

Περιλαμβάνει τις παραστάσεις:

Be Careful

Mallika Taneja

26 & 27 Οκτωβρίου 2018 | Μικρή Σκηνή | 19:30

Macho Dancer

Eisa Jocson

26 & 27 Οκτωβρίου 2018 | Εκθεσιακός Χώρος -1 | 20:30

Farci . e

Sorour Darabi

26 & 27 Οκτωβρίου 2018 | Μικρή Σκηνή | 22:00

And So You See...

Robyn Orlin

29 & 30 Οκτωβρίου 2018 | Μικρή Σκηνή | 19:30

Quartiers Libres

Nadia Beugré

29 & 30 Οκτωβρίου 2018 | Εκθεσιακός Χώρος -1 | 20:30

To Rest on a Slope

Danya Hammoud

29 & 30 Οκτωβρίου 2018 | Μικρή Σκηνή | 22:00

ΧΟΡΟΣ



Crowd

Gisèle Vienne

17 & 18 Νοεμβρίου 2018 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

i-Dance #2 - Inclusive Dance Convention

2 Δεκεμβρίου 2018 | Μικρή Σκηνή

New Piece I - Since she

Δημήτρης Παπαϊωάννου

18 έως 21 Δεκεμβρίου 2018 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

Erotikon

Κυριάκος Χατζηιωάννου

18 έως 20 Ιανουαρίου 2019 | Εκθεσιακός χώρος

A Quiet Evening of Dance

William Forsythe

2 έως 6 Φεβρουαρίου 2019 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

1 & 2 Μαρτίου 2019 | Κεντρική Σκηνή, Μικρή Σκηνή, Εκθεσιακός Χώρος -1

Dancing to connect / Χορεύω, άρα επικοινωνώ

31 Μαρτίου 2019 | Κεντρική Σκηνή

Faded

Ιωάννης Μανταφούνης

12 έως 14 Απριλίου 2019 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

O Medea

Trajal Harrell

30 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2019 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

ΜΟΥΣΙΚΗ

Who [‘s] is Who [on]

(Χους εις χουν)

Μιχάλης Σιγανίδης

12 έως 14 Οκτωβρίου 2018 | Εκθεσιακός Χώρος -1

Thinking Things

Γιώργος Απέργης

3 Νοεμβρίου 2018 |Κεντρική Σκηνή | 20:30

Ελληνικό Σχέδιο

Κύκλος Μετασχηματισμοί

11 Νοεμβρίου 2018 | Μικρή Σκηνή | 21:00

Improv 1

RSLG Quartet, Glue & Ignaz Schick

16 Νοεμβρίου 2018 | Μικρή Σκηνή | 21:00

Ambient Pressure

ΤΕΤΤΤΙΞ & Παναγιώτης Τομαράς

6 & 7 Δεκεμβρίου 2018 | Εκθεσιακός Χώρος -1

Ελληνικό Σχέδιο

Χριστουγεννιάτικα Διηγήματα για αφηγητή και ορχηστρικό σύνολο

Κύκλος «Δημιουργία Ρεπερτορίου»

8 & 9 Δεκεμβρίου 2018 | Κεντρική Σκηνή

Improv 2

Ζωή Ευσταθίου & Egil Kalman , Γιώργος Βαρουτάς, Νίκος Σιδηροκαστρίτης & Ko Ishikawa

19 Ιανουαρίου 2019 | Μικρή Σκηνή

Μια γέφυρα μουσικής πάνω από τη Συγγρού vol . 4

Πάντειο Πανεπιστήμιο

1η συναυλία: 23 Ιανουαρίου 2019

2η συναυλία: 31 Ιανουαρίου 2019

3η συναυλία: 6 Φεβρουαρίου 2019

data.flux [12XGA version]

Ryoji Ikeda

28 Ιανουαρίου έως 17 Φεβρουαρίου 2019 | Εκθεσιακός χώρος

«Συμφωνικές Μινιατούρες» του Δημήτρη Παπαδημητρίου

Το Ελληνικό Σχέδιο: Κύκλος «Δημιουργία Ρεπερτορίου»

15 & 16 Φεβρουαρίου 2019 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

eror ( The Pianist )

Georgia Spiropoulos

22 & 23 Φεβρουαρίου 2019 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

Αφιέρωμα στον Olivier Messiaen

Συνεργασία με Ωδείο Αθηνών

4 έως 7 Μαρτίου 2019 | Ωδείο Αθηνών

L ’ Ensemble ensEmble

Eve Risser

9 Μαρτίου 2019 | Μικρή Σκηνή | 21:00

Open Day / Ετεροτοπίες

17 Μαρτίου 2019 | Σε διάφορους χώρους εντός & εκτός Στέγης



Το Ελληνικό Σχέδιο

Κύκλος «Μετασχηματισμοί»

21 Μαρτίου 2019 | Μικρή Σκηνή | 21:00



Diotima Quartet

28 Μαρτίου 2019 | Μικρή Σκηνή | 21:00

Data Mining / Live Scoring

ARTéfacts ensemble – Αλέξανδρος Δρυμωνίτης

3 & 4 Απριλίου 2019 | Εκθεσιακός Χώρος -1

Borderline 2019

5 έως 7 Απριλίου 2019 | Εντός & εκτός Στέγης

Το έπος του Γκιλγκαμές

Zad Moultaka

19 & 20 Απριλίου 2019 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

Big Bang Festival 5

25 & 26 Μαΐου 2019 | Σε διάφορους χώρους της Στέγης

Tectonics Athens 2019

7 έως 9 Ιουνίου 2019 | Εντός & εκτός Στέγης

ΛΕΞΕΙΣ & ΣΚΕΨΕΙΣ

Χώρος, Ήχος και Αυτοσχεδιασμός

19 έως 21 Οκτωβρίου 2018 | Μικρή Σκηνή & Εκτός Στέγης



Blockchain

8 έως 10, 16 & 17 Φεβρουαρίου 2019 | Εντός & Εκτός Στέγης

The People: Public Art and Talks

Άνοιξη 2019



For ever more images?

9 έως 24 Απριλίου 2019 | Εκθεσιακός Χώρος -1

Werner Herzog

Συζήτηση με τον Paul Holdengr ä ber

15 Απριλίου 2019 | Κεντρική Σκηνή | 21:00

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Animasyros - Athens Animation Agora

22 έως 24 Σεπτεμβρίου 2018 | Μικρή Σκηνή

Οίκτος / Pity

του Μπάμπη Μακρίδη

28 Σεπτεμβρίου έως 7 Οκτωβρίου 2018 | Μικρή Σκηνή

Προβολές: Δευτέρα-Πέμπτη 21:15, Παρασκευή-Κυριακή 19:00 & 21:15

I ’ m Positive

21 & 22 Νοεμβρίου 2018 | Κεντρική Σκηνή & Μικρή Σκηνή

Βραβεία Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου Ίρις 2019

Τελετή Απονομής

23 Απριλίου 2019 | Κεντρική Σκηνή | 21:00

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Εικαστικά - Συνεργασίες

ΑΝΤΙ-θέσεις της Αθήνας

26 Οκτωβρίου έως 9 Δεκεμβρίου 2018



SWEAT

Alice Potts

Νοέμβριος 2018 | Σε διάφορους χώρους της Στέγης

Ψηφιακά προγράμματα

Commons / Uncommons

Νοέμβριος 2018 – Ιούνιος 2019

VR @ GR : Εικονική πραγματικότητα - Έρευνα και εφαρμογές στην Ελλάδα σήμερα

24 & 25 Νοεμβρίου 2018 | Μικρή Σκηνή

DIY μουσικά όργανα: Κατασκευάζω και χακάρω

11 έως 13 Ιανουαρίου 2019 | Εκθεσιακός Χώρος -1

Crafting the Future