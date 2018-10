Οι πρωταγωνιστές του «Game of Thrones» στο πλευρό της Μέισι Γουίλιαμς

Η Αγγλίδα ηθοποιός Μέισι Γουίλιαμς (Άρια Σταρκ) έκανε ντεμπούτο στο θέατρο, στην παράσταση "I and You" και συμπρωταγωνιστές της από την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά "Game of Thrones" παρακολούθησαν το θεατρικό έργο και έσπευσαν να τη συγχαρούν.

Ο Κιτ Χάρινγκτον (Τζον Σνόου στη δημοφιλή σειρά), ο Ρίτσαρντ Μάντεν (Ρομπ Σταρκ) και ο Τζον Μπράντλεϊ (Σάμγουελ Τάρλι) ήταν από τους αστέρες που βρέθηκαν στο θέατρο Hampstead του Λονδίνου.

Όταν δεν βρισκόταν στη σκηνή, η Γουίλιαμς κατάφερε να φωτογραφηθεί με τον Μάντεν, τον αδερφό της στην οθόνη και τον Χάριντγκτον, τον θετό αδερφό της που τελικά είναι ξάδερφός της.

Το "Game of Thrones", που βασίζεται στη σειρά βιβλίων "Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου" ολοκληρώνεται στην όγδοη και τελευταία σεζόν που θα προβληθεί το 2019.

Η Γουίλιαμς ήδη προϊδέασε ότι τα πολυαναμενόμενα επεισόδια είναι "απίστευτα" κυρίως για τις γυναίκες.

«Για μένα, το "Game of Thrones" είναι ένας μεσαιωνικός κόσμος, στον οποίο οι γυναίκες δεν έχουν πολλά δικαιώματα και εξακολουθούν να υπερισχύουν», δήλωσε σε συνέντευξή της στο Elle. "Αλλά νομίζω ότι καθώς οι εποχές περνούν, γίνεται ολοένα και πιο καταπληκτικό για τις γυναίκες. Και αυτή η τελευταία σεζόν θα είναι απίστευτη. Απλώς είναι υπέροχο να είσαι στο πλατό με όλα αυτά τα κορίτσια. Όλες είναι ξανά στην κορυφή - είναι αρκετά εντυπωσιακό" είπε.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ