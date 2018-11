Δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα, κοντά στην Οτάβα και το ένα από αυτά συνετρίβη, ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CTV.

Μετά τη σύγκρουση, το μικρότερο από τα δύο αεροσκάφη κατέπεσε σε ένα χωράφι, στα δυτικά της πόλης. Το δεύτερο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο Καρπ της Οτάβας.

Tragedy at Carp Airport in West Ottawa where we can confirm 2 planes collided mid-air this morning and one person has sustained life-threatening injuries as a result of crashing into a nearby field - the larger plane landed safely @FlyYOW @ctvottawa pic.twitter.com/ha14AiyCIA