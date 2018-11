Αυτό το εξώφυλλο είναι -πιθανότατα- το χειρότερο της χρονιάς (Photos)

Αν η κορυφαία τενίστρια γνώριζε εκ των προτέρων τα σχόλια που θα φιλοξενούνταν με την αυθεντία της στο εξώφυλλο του GQ, πιθανότατα να μην δεχόταν καν να δώσει συνέντευξη! Το «unfair» πρωτοσέλιδο του περιοδικού GQ που «παίζει» με την ταυτότητα της Σερένα Ουίλιαμς έχει προκαλέσει καταιγισμό αρνητικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι υπεύθυνοι του περιοδικού αποφάσισαν να θέσουν τον τίτλο Γυναίκα της Χρονιάς, εντός εισαγωγικών. Μάλιστα, τα σχόλια για «το πιο σεξιστικό-ρατσιστικό πρωτοσέλιδο της χρονιάς» δεν γινόταν να αποφευχθούν από τη στιγμή που το περιοδικό κυκλοφορεί με τέσσερα διαφορετικά εξώφυλλα απονέμοντας τα βραβεία "Άνδρας της Χρονιάς", ωστόσο σε ένα εξ αυτών παρουσιάζεται η Σερένα Ουίλιαμς, το φύλο της οποίας, μπήκε εντός εισαγωγικών.

Πιθανότατα, ο στόχος των υπευθύνων του GQ να ήταν να στηλιτεύσουν την άδικη και σεξιστική κριτική που δέχεται η Αμερικανίδα για την εμφάνισή της, αλλά ο τρόπος που το επιχείρησαν όχι μόνο δεν είναι ο ενδεδειγμένος, τουναντίον θεωρείται μάλλον άκομψος.

So is #GQ implying that @serenawilliams is not a #Woman why they quoted the word “WOMAN” pic.twitter.com/DFjug1pvid