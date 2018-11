Τρομακτικό ατύχημα σε αγώνα Formula – Το μονοθέσιο απογειώνεται στην κυριολεξία! (Video & Photos)

Το μονοθέσιο της Sofia Florsch «πέταξε» στην πραγματικότητα και καρφώθηκε με σφοδρότητα εκτός πίστας! Τρεις φωτογράφοι κι ένας camera-man σε κρίσιμη κατάσταση...

17χρονη πιλότος στη Formula 3 έχασε τον έλεγχο (υπό άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες) με αποτέλεσμα το μονοθέσιο της εταιρείας Van Amersfoort να «απογειωθεί» και να σημειωθεί το τρομακτικό ατύχημα, το οποίο και προκάλεσε την προσωρινή διακοπή του αγώνα.

Sophia Flörsch has gone THROUGH the catchfencing! #FIAF3WorldCup #MacauGP pic.twitter.com/4pqIpBvo2i