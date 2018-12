Χρυσές Σφαίρες 2019: Υποψήφια καλύτερη ταινία το «Favourite» του Λάνθιμου

Αφού σάρωσε στα ανεξάρτητα Βρετανικά Βραβεία, ο Γιώργος Λάνθιμος και το Favourite, βάζουν πλώρη για νέες διακρίσεις, με αποκορύφωμα την σοβαρή υποψηφιότητα για την Καλύτερη Ταινία στις Χρυσές Σφαίρες.

Βέβαια, αυτή δεν είναι η μοναδική υποψηφιότητα για την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, αφού διεκδικεί επίσης και την πρωτιά για το καλύτερο σενάριο, το καλύτερο μιούζικαλ ή κωμωδία, ενώ οι πρωταγωνίστριές του Favourite, Έμμα Στόουν και Ρέιτσελ Βάις είναι υποψήφιες για β’ γυναικείο ρόλο, ενώ η Ολίβια Κόλμαν είναι φαβορί για τον α’ γυναικείο ρόλο.



Η 76 Τελετή Απονομής των Χρυσών Σφαιρών είναι προάγγελος των Όσκαρ, που πραγματοποιούνται μερικούς μήνες μετά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Ιανουαρίου, στο Μπέβερλι Χιλς με παρουσιαστές τη Σάντρα Ο' και τον Αντι Σάμπεργκ.

Ισχυρός ανταγωνιστής του Γιώργου Λάνθιμου και κατ’ επέκταση του «Favourite», είναι η πολιτική κωμωδία «Vice» καθώς διεκδικεί έξι Χρυσές Σφαίρες. Πέντε υποψηφιότητες -εκτός από το «Favourite»- συγκεντρώνουν οι ταινίες «Ένα αστέρι γεννιέται» (A Star is Born) και το «Green Book».







Δείτε αναλυτικά όλες τις υποψηφιότητες:



ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΔΡΑΜΑ)

«Black Panther» / «BlacKkKlansman» / «Bohemian Rhapsody» / «If Beale Street Could Talk» / «A Star Is Born»



Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ (ΔΡΑΜΑ)



Μπράντλεϊ Κούπερ, «A Star Is Born» / Γoυίλεμ Νταφόε, «At Eternity's Gate» / Λούκας Χέτζες, «Boy Erased» / Ράμι Μάλεκ, «Bohemian Rhapsody» / Τζον Ντέιβιντ Γουόσινγκτον, «BlacKkKlansman»



Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ (ΔΡΑΜΑ)



Γκλεν Κλόουζ, «The Wife» / Νικόλ Κίντμαν, «Destroyer» / Μελίσα ΜακΚάρθι, «Can You Ever Forgive Me?» / Ρόζαμουντ Πάικ, «A Private War»



ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ)



«Crazy Rich Asians» / «The Favourite» / «Green Book» / «Mary Poppins Returns» / «Vice»



Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ (ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ)



Κρίστιαν Μπέιλ, Vice / Λιν Μανουέλ Μιράντα, Mary Poppins Returns / Βίγκο Μόρτενσεν, Green Book / Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Ο Κύριος και το Οπλο / Τζον Σι Ράιλι, Stan & Ollie



Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ (ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ)



Εμιλι Μπλαντ, Mary Poppins Returns / Ολίβια Κόλμαν, The Favourite / Ελσι Φίσερ, Eighth Grade / Σαρλίζ Θέρον, Tully / Κόνστανς Γου, Crazy Rich Asians



Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ



Μαχερσάλα Αλί, Green Book / Τίμοθι Σαλαμέ, Beautiful Boy / Ανταμ Ντράιβερ, BlacKkKlansman / Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ, Will You Be My Neighbour? / Σαμ Ρόκγουελ, Vice



Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ



Εϊμι Ανταμς, Vice / Κλερ Φόι, First Man / Ρετζίνα Κινγκ, If Beale Street Could Talk / Εμα Στόουν, The Favourite / Ρέιτσελ Βάις, The Favourite



ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ



Μπράντλεϊ Κούπερ, A Star Is Born / Αλφόνσο Κουαρόν, Roma / Πίτερ Φαρέλι, Green Book / Σπάικ Λι, BlacKkKlansman / Ανταμ ΜακΚέι - Vice



ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ



«Roma» / «The Favourite» / «If Beale Street Could Talk» / «Vice» / «Green Book»



ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ANIMATION



«Incredibles 2» / «Isle of Dogs» / «Ralph Breaks the Internet» / «Spider-Man: Into the Spider-Verse»



ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΟΥΣΙΚΗ



«A Quiet Place» / «Isle of Dogs» / «Black Panther» / «First Man» / «Mary Poppins Returns»



ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ



«Καπερναούμ» / «Κορίτσι» / «Never Look Away» / «Roma» / «Shoplifters»