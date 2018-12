Εταιρία σε πληρώνει με 100.000 δολάρια αν αντέξεις ένα χρόνο χωρίς smartphone

Μπορείς να αντέξεις 365 μέρες χωρίς να αγγίξεις το κινητό σου τηλέφωνο; Να μη δέχεσαι αλλά ούτε και να κάνεις κλήσεις, να μη μπορείς να «σερφάρεις» στο διαδίκτυο και προφανώς να απέχεις από instagram, facebook και γενικώς τα social media..

Eταιρία εμφιαλωμένου νερού «ποντάρει» ότι κάποια στιγμή θα λυγίσεις, γι αυτό και προσφέρει 100.000 δολάρια αν ξεχάσεις ότι έχεις κινητό για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάλιστα δίνεται έπαθλο με την απουσία ενός μηδενικού (10.000 δολάρια) σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος καταφέρει να απεξαρτηθεί από το κινητό του τηλέφωνο για έξι μήνες!

Όπως είναι αναμενόμενο, οι ενδιαφερόμενοι χάνονται στο μέτρημα, με αποτέλεσμα η εταιρία να δίνει την ευκαιρία σε όσους θέλουν να διεκδικήσουν το χρηματικό έπαθλο να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 7 Ιανουαρίου.

Ο "εκλεκτός" που θα κληθεί να περάσει τη δοκιμασία θα επιλεγεί στα τέλη Ιανουαρίου.

Στο σχετικό tweet η εταιρία διευκρινίζει το σκεπτικό του διαγωνισμού και ενημερώνει για τον τρόπο που μπορεί ο καθένας να δηλώσει συμμετοχή.

we tried to get Brandon to make this deal, but he is too busy – will you turn off your phone for a year instead? #NoPhoneForAYear #contest https://t.co/RVTF0gytnv pic.twitter.com/wFFTXl0PBX