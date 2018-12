Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέλυσε τον Μουρίνιο

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Ζοσέ Μουρίνιο.

Σε μια ανακοίνωση στις 11:48, η διοίκηση της Γιουνάιτεντ, έκανε γνωστό ότι «ο Μουρίνιο φεύγει από το σύλλογο, θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε για το έργο του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να του ευχηθούμε καλή επιτυχία στο μέλλον».

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC