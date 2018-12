Οι κορυφαίες ταινίες των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου έρχονται σε Α’ προβολή αποκλειστικά στην COSMOTE TV (Photos)

Την Α’ τηλεοπτική μετάδοση των ταινιών που σάρωσαν στα φετινά Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, Ψυχρός Πόλεμος (Cold War), Κορίτσι (Girl), Dogman, The Summer και The Captain (Der Hauptmann), έχει εξασφαλίσει για τους συνδρομητές της η COSMOTE TV. Η 31η Τελετή Απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, που στην Ελλάδα προβλήθηκε ζωντανά και αποκλειστικά από την COSMOTE TV σε σχολιασμό της Χριστίνας Μπίθα, είναι διαθέσιμη on demand μέσα από την υπηρεσία COSMOTE TV PLUS, καθώς και μέσω της υπηρεσίας COSMOTE REPLAY TV, που δίνει τη δυνατότητα στους συνδρομητές να γυρίσουν το χρόνο πίσω έως 7 ημέρες.

Μέσα στο 2019, οι συνδρομητές COSMOTE TV θα απολαύσουν σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση τη μεγάλη νικήτρια της βραδιάς, τη δραματική ταινία του βραβευμένου Πολωνού σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι Ψυχρός Πόλεμος (Cold War) που απέσπασε συνολικά 5 βραβεία, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Καλύτερης Ευρωπαίας Ηθοποιού για την πρωταγωνίστρια Τζοάνα Κούλιγκ και Καλύτερου Μοντάζ.

Σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση θα προβληθούν και η ταινία Dogman του Ματέο Γκαρόνε που απέσπασε τα Βραβεία Καλύτερου Ευρωπαίου Ηθοποιού για τον πρωταγωνιστή Μαρτσέλο Φόντε, καθώς και Καλύτερου Ευρωπαίου Σχεδιαστή Κουστουμιών, καθώς και η ταινία Κορίτσι του Λουκάς Ντοντ που διακρίθηκε με το Βραβείο Ευρωπαϊκής Ανακάλυψης - Βραβείο FIPRESCI. Το βραβείο Καλύτερου Ευρωπαίου Παραγωγού απονεμήθηκε στον Αντρέι Πονκράτοφ για την ταινία The Summer. Τέλος, η ταινία The Captain (Der Hauptmann) απέσπασε το Βραβείο Καλύτερου Σχεδιαστή Ήχου.